مايا دياب تؤكد على علاقتها الجيدة بزياد الرحباني وأروى تسخر من فضل شاكر

من أجواء إعداد برنامج خاص بالأطفال الهواة انطلقت أروى في تقديم برنامجها "خليها علينا" الذي استضافت فيه الفنانتين مايا دياب وأمل العوضي، وكان للفنان المعتزل فضل شارك حصة في الحلقة بعد أن أعلن الأخير نيته العودة إلى "الحياة الطبيعية"، حيث تساءلت أروى هل كان فضل يمزح معنا طوال الفترة الماضية وفكر اليوم بالعودة إلى حياته الطبيعية، أم أنه لم يكن يملك "شفرة حلاقة" في إشارة إلى لحيته الكثّة التي كان يطلّ بها خلال السنوات الأربع الماضية وقبل أن يطلّ حليق الذقن ويعلن عن نيته العودة إلى حياته الطبيعية.

أمل العوضي تحدثت عن قصتها مع الضحية التي "فطستها" في الماء وأوضحت"أنا إنسانة أليفة ومسالمة ومن المستحيل أن أؤذي أي مخلوق، مشيرة إلى أنها تخاف من أي حيوان لديه مخالب، ثم تطرقت إلى قصتها مع الأرنب الأبيض الذي كانت تربيه في طفولتها والذي قررت أن تغسله بعدما لاحظت تغيراً في لونه ثم "نشرته" خارج البيت. وكان الطقس بارداً، الأمر الذي تسبّب بوفاته.

أمل العوضي نفت امتلاكها لأي يخت وقالت" صورة اليخت التي ظهرت فيها تعود إلى رحلة نظمها القيمون على مهرجان دبي السينمائي، وكان معي نخبة من النجوم. ولكن اليخت ليس لي وأتمنى أن أمتلك مالاً ويختاً . هي كانت مجرد شائعة "كبروا وهوّلوا" فيها وفي كل الأحوال هناك مثل يقول "صيت غنى ولا صيت فقر".

أمل العوضي: لا توجد علاقة بيني وبين العزيز الكسار

كما نفت أمل العوضي زواجها السري وقالت إنها عندما ترتبط، سوف تعلن ذلك أمام كل الناس لكي يشاركوها فرحتها.

عن شائعة زواجها من الممثل عبد العزيز الكسار، والذي أبدى انزعاجه منها قالت أمل "من حقه أن يتضايق. لماذا يزوجوننا!". لا توجد علاقة بيني وبين العزيز الكسار ولم أشاهده ولم أعمل معه". وتابعت "خلوني بحالي".

أمل العوضي تحدثت عن البرنامج الذي تعرضت فيه للضرب من قبل هيا الشعيبي وقالت "هيا فنانة كوميدية ولكنها تستخدم يدها كثيراً مع المخرج والمعدّ وأيّ كان" كما أكدت أنها إنسحبت من إحدى الحلقات بسبب الضرب. وكانت عودتها مشروطة بالابتعاد عن العنف، موضحة أنها لا تمانع العمل مجدداً مع هيا في برنامج واحد وتوقعت له نجاحاً كبيراً.

كما أشارت أمل إلى أنها الحصان الرابح في برامج المسابقات وقالت:" بكل تواضع أنا كذلك، واختصاصي هو تقديم برامج المسابقات التي بدأت من خلالها ولم أخرج منها" ، ولم تعلق على ما كان هذا الأمر يقلل من تجربتيّ حليمة بولند وشجون الهاجري.

أمل تحدثت عن ابنتها منيرة التي تبلغ من العمر 5 سنوات وقالت إنها "تعصّب" عندما يكون هناك تصوير وناس وجمهور يحيط بها، وقالت "هي تشعر بالغيرة ولكنها مثلي صاحبة شخصية قوية". مشيرة إلى أن ابنتها تناديها "إمك"، كما تسمع الناس يقولون لها.

أمل تعاني "فوبيا" الأماكن الضيقة

أمل أشارت الى أنها تعاني "فوبيا" الأماكن الضيقة، وأنها تبكي في عيد ميلادها وأن هذا الأمر حصل معها خلال الاحتفال بعيد ميلادها في العام الماضي، مشيرة إلى أنها لا تخاف التقدم في السن لأن نساء هذا الزمن يجدن الاهتمام بأنفسهنّ وهي تحرص على الاهتمام بشكلها، ولكن ما يخيفها هو المستقبل والسنوات القادمة.

عن الإنتقادات التي وجهت إليها بعد تقديمها لدور الفتاة اللعوب في مسلسل "الثريا"، ردّت أمل العوضي"لا علاقة لي بالنص ولست أنا من كتبه. أنا ممثلة وقدمت دوراً في المسلسل وشخصية الفتاة اللعوب موجودة في المجتمع. لا شك أنها كانت شخصية جريئة".

مايا دياب: لا أنزعج من صوري القديمة

اللقاء مع مايا دياب بدأ بعرض "فيديو" لها يعود إلى مشاركتها في برنامج "استديو الفن" عن فئة التقديم والذي يظهر فرقاً شاسعاً في شكلها. وبالسؤال عما إذا كانت ترغب بحذف هذا "الفيديو" بعد أن تحولت اليوم إلى أيقونة للجمال، ردّت مايا:" كلا أنا لا أرغب بحذفه". وأضافت: "اللي بجمالي تفعل أفعالي"، كما ردّدت المقولة نفسها عندما سئلت عن صورها القديمة التي انتشرت مؤخراً في الإعلام، والتي تظهر شكلها قبل خضوعها لعمليات تجميل، وأكدت أنها لا تنزعج من هذه الصور، مشيرة إلى أن انتشار هذا الفيديو وتلك الصور يؤكدان أنها تتعرض للمحاربة، وتابعت: "أنا تغيرت وكبرت وصرت أحلى وأعرف جيداً ما يناسبني".

وعن اختلاف الناس حول جمالها، حيث يراها البعض مفعمة بالأنوثة والبعض الآخر بلا أنوثة، أجابت" أنا لا يمكن أن أعطي رأيي بنفسي. ولكنني أفرح عندما أسمع آراء الناس بي لأن هذا الامر يؤكد على محبتهم لي، أما الذي ينتقدونني فهم لا يهمونني. انا أهتمّ بشكلي شخصياً، ولمستي الخاصة لا بد وأن تكون واضحة في طلّتي، على الرغم من وجود أشخاص حولي يعملون على الاهتمام بشعري ومكياجي".

مايا دياب أشارت إلى حفل مشترك سيجمعها بالفنان راغب علامة في 20 مارس الجاري في تونس، كما أوضحت أنهما تحدثا عن "ديو" مشترك، وأضافت "إذا تم تنفيذ هذه الفكرة فلا شك أن النتيجة سوف تكون رائعة".

زياد الرحباني يقفل الخط لدى سماعه باسم مايا دياب

عن تعاونها مع زياد الرحباني، أكدت مايا دياب أنها انتهت من تسجيل الأغنيات ولكنها لن تطرحها إلا عندما تتفق معه على التوقيت وأضافت:"يمكنني أن آخذ القرار وان أطرح الألبوم ولكنني لن أفعل ذلك لأنني أحب زياد وأحترم قراره".

أروى قالت لـ مايا دياب إنه تم الاتصال بزياد الرحباني، وعندما أخبروه أنهم يريدون أن يسألوه عنها، أقفل الخط بوجههم، فردت مايا:" هذا ليس معقولاً". "يمكن هو إعتقد أنكن بدكن تجيبوا سيرتي"، عندها علقت أروى "بل نحن أكدنا له أننا نريد أن نسألك عن تعاونكما، لكنه أقفل الخط، فعلقت مايا:" علاقتي بزياد في منأى عن الإعلام، ولا يوجد مشاكل بيننا. نحن نتهاتف يومياً، ونلتقي مرتين على الأقل أسبوعياً، ونتحدث في مواضيع كثيرة غير الفن".

مايا دياب أكدت أنها لا تتحرك من دون حراس شخصيين، بالسؤال عما إذا كانت تستعين بهم بعد تغزّل "داعشي بها". أضافت "لكنهم خافوا وتخلوا عني بعد تغزل "الداعشي" بي.. ويبدو أنه داعشي مذوق".

مايا: لا أعرف فضل شاكر

أما عن الزيّ الذي ارتدته والذي يشبه الحجاب والذي أثار الكثير من الجدل ورأى فيه البعض تحقيراً للحجاب، قالت مايا "هو ليس حجاباً، بل زيّاً كان يرتديه المحاربون القدامى وهو من تصميم دولتشي & غابانا. هذا الموضوع ليس مطروحاً للنقاش وأنا أرفض التجريح بأي دين سواء كنت أنتمي أو لا أنتمي إليه".

أما عن رأيها بموقف الإعلاميين الذين انتقدوها ومن بينهم تامر أمين، ردّت مايا "للجهل عنوان، وتغطية الرأس ليست حكراً على المسلمين".

وفي ردّ على إطلاله الفنان المعتزل فضل شاكر وموقفها من عودته إلى الفن، علقت مايا دياب" لا أعرف شخصاً بهذا الإسم!؟ أنا إنسانة وطنية وجيشي قبلي".