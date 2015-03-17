أخبار عاجلة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

لقاء سويدان ترفض التنازل عن قضيتها ضد طليقها حسين فهمي

Google+ Print
لقاء سويدان ترفض التنازل عن قضيتها ضد طليقها حسين فهمي لقاء سويدان ترفض التنازل عن قضيتها ضد طليقها حسين فهمي

الثلاثاء 17-03-2015 17:54

أفاد مصدر مقرّب من الفنان المصري حسين فهمي لـ"سيدتي نت" أن هناك وسطاء حاولوا التدخل بينه وبين طليقته الممثلة المصرية لقاء سويدان بعد إقامتها دعوى قضائية عليه لعدم دفعه النفقة الشرعية لها بعد انفصالهما، إلا أن لقاء رفضت التصالح وأوضحت لمن حاولوا التدخل أنها لن تتنازل عن حقها على الإطلاق.
على الجانب الآخر رفضت لقاء الظهور في عدد من البرامج للحديث عن قضيتها بعدما تلقت تهديدات عنيفة من محامي حسين فهمي بعدم الحديث وإلا كانت العواقب وخيمة. فخشيت لقاء أن تصاب ابنتها جومانا بمكروه. لذا قررت الاكتفاء بالقضاء وعدم الحديث في الفضائيات على الإطلاق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي