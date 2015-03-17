لقاء سويدان ترفض التنازل عن قضيتها ضد طليقها حسين فهمي

أفاد مصدر مقرّب من الفنان المصري حسين فهمي لـ"سيدتي نت" أن هناك وسطاء حاولوا التدخل بينه وبين طليقته الممثلة المصرية لقاء سويدان بعد إقامتها دعوى قضائية عليه لعدم دفعه النفقة الشرعية لها بعد انفصالهما، إلا أن لقاء رفضت التصالح وأوضحت لمن حاولوا التدخل أنها لن تتنازل عن حقها على الإطلاق.

على الجانب الآخر رفضت لقاء الظهور في عدد من البرامج للحديث عن قضيتها بعدما تلقت تهديدات عنيفة من محامي حسين فهمي بعدم الحديث وإلا كانت العواقب وخيمة. فخشيت لقاء أن تصاب ابنتها جومانا بمكروه. لذا قررت الاكتفاء بالقضاء وعدم الحديث في الفضائيات على الإطلاق