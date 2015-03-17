اهتمام تركي بفوز بطلي "العشق الأسود" في استفتاء "سيدتي"

عمان- سميرة حسنين

تناقلت وسائل الإعلام التركية باهتمام وبالأخص موقع "televizyon dizisi" التركي المتخصص بالمسلسلات التركية والذائع الصيت والشعبية، نتائج استفتاء مجلة "سيدتي" لأفضل ثنائي تركي رومانسي في العالم العربي تحت عنوان: "توبا بويوكستون وأنجين أكيوريك أفضل ثنائي رومانسي في العالم العربي".

ويعد مسلسل "العشق الأسود" بموسمه الثاني أحد المسلسلات الناجحة لليوم في تركيا رغم تراجعه عن المراكز الأولى جراء متابعة الجمهور التركي لمباريات كرة القدم، ولدخول مسلسلي "حطام" و"القبضاي" في منافسة حادة معه، ورغم المنافسة ظل صامداً بقوة في التصنيف الأسبوعي الذي تسبب بإيقاف مسلسلات عديدة كثيرة ،جراء عدم نجاحها في تحقيق نسبة مشاهدة ولو ضئيلة تضمن استمرارها بينما يظل "العشق الأسود" متقدماً بأحداثه الشيقة حلقة بعد آخرى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تهتم بها الصحافة التركية الورقية والإلكترونية باستفتاءات ومقالات "سيدتي" حول الدراما التركية والنجوم الأتراك، فقد أشارت صحف كثيرة وكتاب أتراك عديدين إلى الاستفتاء من بينها (Haber turk) و(milliyet) و(gecce) كما أشادت بكون "سيدتي" أول مجلة عربية تخصص زاوية للفن التركي.