نجمات عشن الأمومة ويكرهن إنجاب الأطفال

مما لا شك فيه أن الأمومة هبة من الله لا تقدّر بأيّ ثمن، وهي حلم أغلب سيّدات العالم، كي لا نقول جميعهن. بعض نجمات هوليوود حُرمن تلك النعمة، وبعضهن اختبرنها، منهنّ 5 نجمات، بالرغم من أنهن اعترفن بعدم حبّهن إنجاب الأطفال.

Kourtney Kardashian: بالرغم من أنها أسّست عائلة، وأنجبت أطفالاً من حبيبها الممثل Scott Disick، فإنها اعترفت في حديث سابق بأنها تكره الحمل والإنجاب خوفاً على رشاقتها.

Hilary Duff: بعد إنجاب طفلها Luca في عام 2012، قالت إنها غير جاهزة للأمومة، لأنّ مسؤوليات الأطفال تفوق قدرتها واستعداداتها.

Melissa Joan Hart: كشفت في حديث صحافي عن حبّها الأطفال، في وقت أكّدت كرهها الاهتمام بهم، لأن ذلك يتطلّب الكثير من الوقت إلى جانب الجهدين النفسي والجسدي.

Kelly Clarkson: خلال فترة حملها، أعربت مراراً عن انزعاجها من الحمل، بسبب تراجع وضعها الصحي وشعور الغثيان الذي كان ينتابها، كما اعترفت بأنها أصبحت تكره إنجاب الأطفال.

Kate Hudson: عند سؤالها عن رأيها بالأطفال، خلال حديث صحافي، قالت إنها كرهت الحمل بعد إنجاب ابنها الثاني، بسبب خسارتها رشاقتها وتساقط شعرها وظهور علامات الإرهاق على بشرتها.

Cameron Diaz: ليس لديها أطفال حتى الآن، لكنها أكّدت أنها تحترم جميع أمهات العالم وتقدّر جهودهن في تربية الأطفال. وقالت لصحيفة Esquire : "منذ الصغر لم أتخيّل نفسي يوماً مكان أيّ منهن، فالأمومة ليست سهلة أبداً، وقرار عدم الإنجاب يسهّل الأمور في جميع المجالات، بالرغم من صعوبته وقسوته".

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