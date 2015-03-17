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تونس تعيد فتح أجوائها للرحلات الليبية بشكل جزئى

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تونس تعيد فتح أجوائها للرحلات الليبية بشكل جزئى تونس تعيد فتح أجوائها للرحلات الليبية بشكل جزئى
قال مسئول تونسى كبير اليوم الثلاثاء إن تونس ستعيد فتح أجوائها بشكل جزئى أمام الرحلات الجوية الليبية للمرة الأولى منذ إغلاقها قبل أشهر فى خطوة تلت إعادة فتح القنصلية التونسية فى طرابلس الشهر الماضى.

وكانت تونس أغلقت أجوائها أمام الطائرات الليبية لأسباب أمنية العام الماضى بعد تفاقم القتال فى الدولة المجاورة وانسحاب أغلب الدبلوماسيين من العاصمة الليبية.

وقال حاتم المعتمرى المدير العام للطيران بوزارة النقل التونسية لرويترز "قررنا اليوم إعادة فتح الاجواء التونسية أمام الطائرات الليبية من مطارى معيتيقة ومصراتة."

ويقع مطار معيتيقة على مشارف طرابلس التى سيطرت عليها جماعة فجر ليبيا الصيف الماضى وشكلت بها حكومة موازية. ومصراتة هى معقل الجماعة.

وقال المعتمرى إن "أول رحلة ستكون يوم الجمعة المقبل من معيتيقة لصفاقس فى تونس"‭‭"‬ دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل

وقررت تونس الشهر الماضى إعادة فتح قنصليتها فى طرابلس فى خطوة أثارت غضب المعترف بها دوليا والتى تمارس أعمالها من شرق البلاد عقب بعد سيطرة جماعة فجر ليبيا على طرابلس.

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مصر 365

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