5 إرشادات للتعامل مع "خوف الأطفال"

خوف الأطفال

إرشادات ضرورية للتعامل مع خوف الأطفال

الخوف أحد المشاكل التى تواجه الأطفال نتيجة أسباب وعوامل متعددة.>وقالت مى رمزى أخصائية العلاج السلوكى للأطفال، إن مشكلة الخوف لدى الأطفال أحد أكثر المشاكل التى يقف أمامها الكثير من الأباء والأمهات، لمعرفة كيفية التعامل مع أطفالهم.>وأشارت الأخصائية مى رمزى إلى أن، تعامل الأباء والأمهات مع الأطفال الذين يعانون الخوف من بعض المواقف، قد يؤدى إلى زيادة تفاقم المشكلة لدى أطفالهم، لذلك يجب عليهم اتباع بعض الإرشادات الضرورية والهامة عند التعامل مع المصاب بالخوف أهمها:

1)يجب على الأهل عدم تعريض الأطفال للمواقف التى تثير مخاوفهم حتى يتم تأهيلهم سلوكيا ونفسيا للتعامل ومواجهة تلك المواقف بالتدريج.

>2)يجب على الأباء والأهل الاستماع والإنصات الجيد للأطفال لفهم المشكلة التى يخافون منها مع مراعاة عدم الاستهانة بما يقوله.

>3) يجب أن يكون أسلوب الحديث بين الطفل وعائلته عند سماع مشكلته فيه طمأنينة.

> 4)يجب على الأم أن تكون معتدلة فى حمايتها وتعاملها مع طفلها بحيث تكون متوزانة، وتترك الطفل ليعتمد على نفسه فى أداء بعض الأمور الخاصة به.

>5)يجب على الأباء والأمهات مراعاة عدم مشاهدة أطفالهم للبرامج والأفلام التى تحتوى على مشاهد عنيفة أو مخيفة أو مرعبة.

موضوعات متعلقة :

- دراسة: الأطفال القلقون يزداد لديهم حجم مراكز الخوف فى المخ بالمقارنة بأقرانهم