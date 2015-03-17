اعتماد 340 مستفيداً من الدعم السكني في الشارقة

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم، في اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.الدفعة الأولى للمستفيدين من الدعم السكني لسنة 2015.

و أوضح سعادة المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان أن الدفعة ضمت 340 مستفيد من فئتي القروض و المنح ، و ذلك بعد استيفائهم لشروط الحصول على الدعم السكني التي تقدمه امارة الشارقة لمواطنيها ، و شملت الدفعة مدينة الشارقة و المنطقة الوسطى و المنطقة الشرقية .

و اعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين دائرة الإسكان و هيئة أبوظبي للإسكان و ذلك بهدف تنسيق الجهود بين الطرفين لتحقيق التكامل المؤسسي و التعاون في مجال تقديم خدمات الإسكان، كما تهدف المذكرة إلى بناء علاقات شراكة فعالة بين الطرفين لتحقيق الاهداف الاستراتيجية المشتركة ، وتبادل المعلومات و الدراسات ذات العلاقة المشتركة باختصاصات الطرفين .

م الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم

> 1 احمد محمد احمد محمد الحمادي

> 2 ابراهيم بلال ناصر الياسي

> 3 ابراهيم حسن محمد ابراهيم الحمادي

> 4 ابراهيم علي حسن كرم المازمي

> 5 ابراهيم علي عبيد علي ثويني حساسنه

> 6 ابراهيم علي مراد سلطان عبدالله الرئيسي

> 7 ابراهيم محمد علي عبدالله الدرمكي

> 8 احمد ابراهيم عبدالرسول محمد القلاف

> 9 احمد جمعة محمد جمعه الجابري

> 10 احمد حسن عبدالله حسن ال علي

> 11 احمد خلفان محمد الكعبي

> 12 احمد سالم يعقوب سالمين الحمادي

> 13 احمد سعيد محمد سعيد الظهوري

> 14 احمد سلطان عبدالله راشد راشد سلومه اجتبي

> 15 احمد صغر مبارك يعروف مرخان اجتبي

> 16 احمد عباس ياسين علي الحوسني

> 17 احمد علي سيف حراش الظهوري

> 18 احمد علي مبارك بن سلم

> 19 احمد كامل احمد محمد ال علي

> 20 احمد محمد ابراهيم نعوره الياسي

> 21 احمد محمد سليمان أحمد الرئيسي

> 22 احمد محمد عبدالرحمن سعد

> 23 احمد محمد علي كمال الزرعوني

> 24 احمد محمد عوض سيف حميدي الكتبي

> 25 احمد محمد عيسى على البلوشي

> 26 احمد ناصر يوسف عواسيه زعابي

> 27 احمد يوسف احمد يوسف الأحمدي

> 28 اروى مبخوت محمد صالح الكتبي

> 29 اسماء صالح علي محمد الدوخي

> 30 اسماعيل جمعه فرحان الهامور الشامسي

> 31 اسماعيل صالح اسماعيل ابوزور

> 32 اسماعيل عبيد اسماعيل ولد الروله الزعابي

> 33 افسانه شكرالله نكيسا

> 34 امل عبدالعزيز سعيد الرواحي

> 35 امين عبدالرحيم عبدالله الزرعوني

> 36 انور عبدالرحمن علي عبدالرحمن الحلو الحمادي

> 37 ايمن سالم محمد فاضل سعيد

> 38 بخيت مصبح مبارك نصيب الكتبي

> 39 بدر غيث سالم غيث الحوسني

> 40 بشير خميس محمد خميس ربيع

> 41 بطي علي مبارك بن سلم الكتبي

> 42 جابر سعيد حبيب عبدالحسين ساجواني

> 43 جابر محمد جابر عبيد المزروعي

> 44 جاسم حسن عبيد الزريف ال علي

> 45 جاسم حسن محمد الكلباني

> 46 جاسم محمد حسن كرم

> 47 جاسم محمد خميس بن خادم السويدي

> 48 جاسم محمد عبدالله الحمادي

> 49 جبر عبدالله مصبح سنان ال علي

> 50 جراغ قمبر جراغ روباري

> 51 جلال حسن مطر المازمي

> 52 جمال عبيد محمد البديوي الطنيجي

> 53 جمعه ثاني مبارك جاسم الجلاف

> 54 جمعه راشد علي عبدالله مسعودي اجتبي

> 55 جمعه سالم خلفان الراشدي

> 56 جميلة وعبدالله اولاد علي احمد جابر النعيمي ووالدتهم

> 57 جواهر وفاطمة ومنيره بنات احمد علي محمد رهيف

> 58 حارب حسن جاسم العواني النعيمي

> 59 حسن احمد حسن بوصابر ال علي

> 60 حسن خميس حميد خلفان ال علي

> 61 حسن سالم حسن جمعه الشامسي

> 62 حسن عباس حسن كرم الرئيسي

> 63 حسن عبدالله ابراهيم عبدالله الحوسني

> 64 حسن عبدالله محمد علي ال علي

> 65 حسن علي جمعة محبوب النعيمي

> 66 حسن محمد عبدالله المازمي

> 67 حسن يوسف سليمان العامري

> 68 حسين احمد بوحسين الياسي

> 69 حسين عبدالله غلام عبدالكريم

> 70 حسين عبدالله محمد عبدالله البلوشي

> 71 حسين علي جاسم محمد الحوسني

> 72 حسين علي سليمان احمد الرئيسي

> 73 حسين محمد جابر باقر حديد

> 74 حسين محمد حسين لنكاوي

> 75 حمد حسن هلال يوسف الزعابي

> 76 حمد راشد عبدالله معدن الكتبي

> 77 حمدان سعيد سالم سيف الكتبي

> 78 حميد خليفة علي بن شامعه السويدي

> 79 حميد راشد عبيد محمد آل علي

> 80 حميد عبدالله حسن عبدالله آل علي

> 81 حميد فايز عبدالرحمن فايز الشامسي

> 82 خالد احمد علي شاهين الحمادي

> 83 خالد احمد محمد بديع النقبي

> 84 خالد حميد احمد الشحصي الزعابي

> 85 خالد حميد سيف سعيد آل علي

> 86 خالد خليل عبدالله علي الرئيسي

> 87 خالد سالم بالاسود بالاسود الدرعي

> 88 خالد عبيد ربيع اسماعيل

> 89 خالد محمد احمد محمد السعدي

> 90 خالد محمد صالح الكندي

> 91 خالد محمد عبدالله احمد القاضي

> 92 خالد مطر كرمك جمعه البلوشي

> 93 خلف عبدالله راشد الخوري النقبي

> 94 خلفان راشد خلفان زوينه السويدي

> 95 خلفان سالم خلفان سالم المناعي

> 96 خلود سعيد محمد القحومي الزيودي ووالدتها

> 97 خلود محمد احمد محمد الملا

> 98 خليفه تميم حميد تميم خصوني

> 99 خليفه علي سالم خليفه الكعبي

> 100 خميس سعيد علي عبود نقبي

> 101 ذاكر حسين محمد حسين الحوسني

> 102 ذياب محمد علي محمد بني ياس

> 103 رائد يوسف عبيد عبدالله القصاب شرفاء

> 104 راشد جابر خلفان كوار المهيري

> 105 راشد جاسم محمد شهرين النقبي

> 106 راشد جمعة محمد الجابري

> 107 راشد حمد ناصر ابوشهاب المهيري

> 108 راشد سالم بن عبدالله بن سالم النقبي

> 109 راشد سعيد المال سعيد قاعور

> 110 راشد سيف سعيد راشد الكعبي

> 111 راشد علي عبدالله مسافري الكتبي

> 112 راشد محمد عبيد حمد شملان الطنيجي

> 113 راشد محمد مبارك بورويس الكتبي

> 114 راشد معيصم علي راشد الهادفي

> 115 ربيع محمد بلال سعيد

> 116 رحمه ابراهيم سيف محمد الغزال شامسي

> 117 ريحانه رياض زوجة جاسم محمد يوسف

> 118 زايد نايع خميس زايد آل علي

> 119 زمزم غلام عبدالله وابنتها

> 120 زهره راشد محمد راشد العلوي

> 121 زينب عبدالله محمد هادي المازمي

> 122 زينب عيسى محمد موسى الحوسني

> 123 زينب وشيماء وعبدالرحمن اولاد عبدالله عبدالرحيم محمد ووالدتهم

> 124 زينل عبدالرحيم حسين يوسف

> 125 ساره سهيل عبدالله المشرخ المازمي

> 126 سالم حميد سالم خصيف الظاهري

> 127 سالم راشد محمد معرس النقبي

> 128 سالم سعيد سيف الفراري

> 129 سالم سعيد علي سهيل الخصوني اجتبي

> 130 سالم سيف سالم الدرسي الكتبي

> 131 سالم سيف سلطان سليمان الظهوري

> 132 سالم علي سالم سلطان بن رشيد الكتبي اجتبي

> 133 سامي يوسف علي راشد الحمادي

> 134 سبته سعيد جمعه

> 135 سعيد اسماعيل سعيد الزعابي

> 136 سعيد ابراهيم جاسم بن حاي الزعابي

> 137 سعيد ابراهيم غلوم يارالله الاميري

> 138 سعيد محمد بلال سعيد

> 139 سعيد محمد خلفان الوالي الكندي

> 140 سعيد محمد سرور عبيد الزعابي

> 141 سعيد مراد محمد آل بركت مير

> 142 سعيد مطر حمد سعود خصوني اجتبي

> 143 سعيد يوسف محمد بن يوسف الطنيجي

> 144 سلطان راشد عبيد محمد المدحاني

> 145 سلطان صالح عبدالله سعيد الدرمكي

>

> 146 سلطان عبدالله علي سلطان المسافري

> 147 سلطان علي مراد سلطان

> 148 سلطان محمد احمد محمد علي

> 149 سليمان محمد رحمه زباري المازمي

> 150 سليمان محمد علي حمد النقبي

> 151 سميرة مسعود ابراهيم وابنها فهد صالح عبدالله

> 152 سيف خميس محمد البديوي الكندي

> 153 سيف سالم محمد سالم بن مسلم الكعبي

> 154 سيف عبيد مصبح جاسم الطنيجي

> 155 سيف محمد عبدالله الظنين النقبي

> 156 سيف وحميد ومروان اولاد احمد عبدالله احمد حميد الحمادي ووالدتهم

> 157 صالح سعيد سالم سعيد

> 158 صبري خميس محمد المدفع الكندي

> 159 صفيه اسماعيل محمد سعيد الجنيدي حضرمي

> 160 صلاح حديد بطي امان

> 161 طلال عبيد صالح محمد علي النقبي

> 162 عائشة سيد عبدالعزيز ارملة خلفان يوسف عيسى بلله

> 163 عائشه محمد سعيد حميد

> 164 عادل احمد محمد مير

> 165 عادل حسن فلاح محمد الخميري

> 166 عادل شريف محمد جعفر الاميري

> 167 عادل غلوم محمد عبدالرحمن المشرخ

> 168 عادل وسيف وفرح اولاد علي ابراهيم علي ووالدتهم

> 169 عارف حسن عبدالله الحواي الزرعوني

> 170 عارف راشد جمعه المغنى الحمودي

> 171 عارف عبداللطيف محمد مصطفى

> 172 عاطف فايز مطر الخيال

> 173 عاليه محمد صقر محمد آل علي

> 174 عامر امين عبدالعزيز ابراهيم بويرعبه

> 175 عامر محمد علي الجسمي المعيني

> 176 عباس احمد غلوم محمد المازمي

> 177 عبدالرحمن راشد عبدالرحمن علي النقبي

> 178 عبدالرحمن سليمان راشد مطر المطروشي

> 179 عبدالرحمن كيدي حيدر محمد المازمي

> 180 عبدالرحمن محمد المال محمد السويدي

> 181 عبدالرحمن ومريم اولاد عبدالله عبدالعزيز ناصر الشامسي ووالدتهم

> 182 عبدالعزيز خليفه مسعود شيخان الهنائي

> 183 عبدالعزيز خميس سعيد ابو قريعه السويدي

> 184 عبدالعزيز عبدالله محمد زراع الياسي

> 185 عبدالقادر ابراهيم عبدالله

> 186 عبدالله احمد محمد احمد السعدي

> 187 عبدالله احمد محمد جاسم ال علي

> 188 عبدالله احمد محمد العمودي

> 189 عبدالله برمان عبدالله عبيد النقبي

> 190 عبدالله حسين ابراهيم محمد ال علي

> 191 عبدالله خميس محمد خميس الدي

> 192 عبدالله سعيد راشد يليه الكعبي واخواته

> 193 عبدالله سعيد طارش بخيت المسافري

> 194 عبدالله سعيد غانم سعيد الحزمي

> 195 عبدالله سلطان سيف حميد الحميدي

> 196 عبدالله صنقور شامبية البلوشي

> 197 عبدالله ضاحي مبارك ابوصيم الكتبي

> 198 عبدالله عبدالعزيز ناصر سالم العويس

> 199 عبدالله علي محمد علي البلغوني

> 200 عبدالله محمد احمد علي البلوشي

> 201 عبدالله محمد سرور عبيد الزعابي

> 202 عبدالله محمد صفر محمد الأنصاري

> 203 عبدالله محمد عبدالله الحمادي

> 204 عبدالله محمد عبدالله عوض العمودي

> 205 عبدالله محمد عبيد محمد السويدي

> 206 عبدالله محمد قمبر دادخداه المازمي

> 207 عبدالله مصبح سعيد خصوني

> 208 عبدالله يوسف عبدالرحيم محمد الرمسي

> 209 عبدالمجيد عبدالله بلال محمد عبدالله

> 210 عبيد جاسم محمد سيف الشامسي

> 211 عبيد جمعه حميد بلال

> 212 عبيد خميس جاسم العواني النعيمي

> 213 عبيد ماجد سالم عبيد المهيري

> 214 علي احمد ميرزا علي الشمسي

> 215 علي احمد محمد احمد جتب السويدي

> 216 علي حسن عيد محمد حسن اجتبي

> 217 علي حسن كوزاد حسن محمد المازمى

> 218 علي خليفه حميد خليفه

> 219 علي سالم احمد محمد مروشود الطنيجي

> 220 علي سعيد علي عبيد علاي النقبي

> 221 علي عباس طاهر المازمي

> 222 علي عباس علي إبراهيم بيشوه

> 223 علي عبد الله محمد حسن المازمي

> 224 علي عبدالعزيز ملا حسن درويش الحافظي

> 225 علي عبدالله سعيد سليمان الظهوري

> 226 علي عبدالله عبدالرحمن

> 227 علي محمد علي الحوسني

> 228 علي محمد علي عبدالرحمن ال علي

> 229 علي محمد عيسى كرم المازمي

> 230 علي موسى نوروز علي المازمي

> 231 عمر سليمان خميس سليمان النقبي

> 232 عمر عبدالعزيز محمد صالح الكندي

> 233 عمر وعلياء اولاد خالد يحيى خالد ووالدتهم

> 234 عمران سالم عمران القريدي الشامسي

> 235 عيسى سعد يوسف سعد البوسميط

> 236 عيسى عباس حسين يوسف

> 237 عيسى علي سالم خليفة الكعبي

> 238 عيسى موسى ابراهيم محمود الجسمي ووالدته

> 239 عيسى يوسف احمد محمد المغربي

> 240 فاضل عباس دادي فلكناز روباري

> 241 فاطمة احمد غريب وابنتها منى مطر كرمك جمعه

> 242 فاطمة حسن علي وابنتها موزة محمد صالح بوكفيل

> 243 فاطمة عباس احمد محمد البلوشي ووالدتها

> 244 فاطمة علي عبدالله محمد

> 245 فاطمة وعائشة وعبدالله وزينب وشنان وعيسى اولاد محمد عبدالله بلبل البلوشي

> 246 فاطمه احمد عبيد كرمك جمعه البلوشي

> 247 فاطمه عمر عبدالله محمد الذهين

> 248 فاطمه محين بخيت مبارك الطنيجي

> 249 فهد احمد علي حسن

> 250 فهد محمد حسن سعيد النعيمي

> 251 فيصل ابراهيم محمد عبدالله الزرعوني

> 252 فيصل احمد علي عبيد ال علي

> 253 فيصل سالم عبدالله علي المحمود

> 254 فيصل عبدالرحمن صديق عثمان المازمي

> 255 فيصل عبدالله محمد بن ربيع النقبي

> 256 قمبر حسين باعثي المازمي

> 257 ماجد عبدالله غانم عبدالله المهيري

> 258 محبوب مبروك عبدالله ربيع السعدي

> 259 محمد ابراهيم عبدالله ابراهيم الحمادي

> 260 محمد ابراهيم احمد علي دلم

> 261 محمد ابراهيم علي محمد الظهوري

> 262 محمد احمد عبيد الهماد الكندي

> 263 محمد احمد غلوم رضا الزرعوني

> 264 محمد احمد يوسف احمد السويدي

> 265 محمد جعفر محمد جعفر الاميري

> 266 محمد جمعه محمد الغاوي ال علي

> 267 محمد حسن عبد الله سعيد

> 268 محمد حسين نقي علي لاري

> 269 محمد حمود شامس حمود المصلحي

> 270 محمد خليفه احمد بن يعروف النقبي

> 271 محمد راشد خليفه بخيت الكتبي

> 272 محمد راشد خليفه بن سمحه الشامسي

> 273 محمد راشد عبدالرحمن علي النقبي

> 274 محمد راشد عبدالسلام محمد المعيني

> 275 محمد راشد غانم ادريس الشامسي

> 276 محمد راشد ماجد محمد السويدي

> 277 محمد سالم حمد لغويص السويدي

> 278 محمد سالم عبدالله الحمادي

> 279 محمد سعيد جمعان حبليل الحضرمي

> 280 محمد سعيد طارش بخيت المسافري

> 281 محمد سلطان سالم سلطان عجيل اجتبي

> 282 محمد سلمان عبيد فيروز الزعابي

> 283 محمد شعبان غلوم احمد روباري

> 284 محمد عبدالرحمن صالح محمد المرزوقي

> 285 محمد عبدالله جوشم ال علي

> 286 محمد عبدالله عبدالرحمن محمد ذياب

> 287 محمد عبدالله محمد رفيع المنصوري

> 288 محمد عبدالله محمد علي الحمادي

> 289 محمد عبيد جاسم بن حاي الزعابي

> 290 محمد علي سعيد علي حمادي نقبي

> 291 محمد علي صالح محمد الرئيسي

> 292 محمد علي محمد رحمه

> 293 محمد علي محمد علي النقبي

> 294 محمد عمر ابوبكر محمد الزبيدي

> 295 محمد عيسى احمد عبدالله شيري

> 296 محمد عيسى علي السوقي ال علي

> 297 محمد مصطفي محمد الياسي

> 298 محمد ناصر راشد محمد الطنيجي

> 299 محمد وحمد وسعيد وعلياء اولاد هاشل محمد هاشل

> 300 محمد يوسف عبدالله حسن ال علي

> 301 محمود سالم عبدالله محمود

> 302 محمود عبدالرزاق محمد صالح محمد شريف حاجوني

> 303 محمود غانم علي محمد بو حديد

> 304 مروان احمد سعيد بن خادم المنصوري

> 305 مريم سلمان جمعة الوهيبي

> 306 مريم عبدالعزيز سعيد الرواحي ووالدتها

> 307 مريم محمد عباس موسى

> 308 مريم محمود عبدالله

> 309 مريم و ميثاء وحمدة وفاطمة بنات جاسم محمد سيف الشامسي والارملتين

> 310 مطر سالم سيف بن سويف الكتبي

> 311 موزة وحنان وامنه بنات ابراهيم رجب علي لكناوي ووالدتهم

> 312 موزة ومريم بنات خاتم سعيد حارب ووالدتهم

> 313 موزه راشد خلف صالح الزعابي

> 314 موسى حسن صابر عبدالله البلوشي

> 315 موسى مراد موسى عبدالله

> 316 نادر عبدالله جمعه سالم السويدي

> 317 ناصر خليفه سعيد خليفه الميرفي الغفلي

> 318 ناصر خليفه غانم ال غانم الحميري

> 319 نبيل حديد بطي امان

> 320 نورة وحصة بنات علي عبيد علي الملا ووالدتهم

> 321 هبه وحنان وعبير وساره وفاطمة بنات محمد عبدالله طحنون ووالدتهم

> 322 هشام عبدالله عبيد حبليل

> 323 هشام ناصر محمد حارب السويدي

> 324 هلال سعيد محمد هلال المهيري

> 325 هنادي وامنه بنات احمد حسين رمضان فلكناز ووالدتهم

> 326 ورثة احمد عبدالله يوسف بني ياس

> 327 وليد بشير احمد محمود الزرعوني

> 328 وليد خميس راشد أبوسهم النقبي

> 329 وليد راشد عبيد حميد ليواد الزعابي

> 330 ياسر يوسف جاسم سنان الدوخي

> 331 يعقوب عبدالله محمد البيرق

> 332 يوسف ابراهيم علي السكار النعيمي

> 333 يوسف احمد محمد عبدالله النقبي

> 334 يوسف راشد احمد بورنقين ال علي

> 335 يوسف سالم محمد جمعه الكعبي

> 336 يوسف عبدالله حسين عبدالله حمادي

> 337 يوسف كيدي حيدر محمد المازمي

> 338 يوسف مبارك محمد عواسيه الزعابي

> 339 يوسف محمد احمد حسن حوكل

> 340 يوسف محمد عبدالله محمد الحمادي

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