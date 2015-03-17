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اعتماد 340 مستفيداً من الدعم السكني في الشارقة

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اعتماد 340 مستفيداً من الدعم السكني في الشارقة اعتماد 340 مستفيداً من الدعم السكني في الشارقة

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم، في اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.الدفعة الأولى للمستفيدين من الدعم السكني لسنة 2015.

 و أوضح سعادة المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان أن الدفعة ضمت 340 مستفيد من فئتي القروض و المنح ، و ذلك بعد استيفائهم لشروط الحصول على الدعم السكني التي تقدمه امارة الشارقة لمواطنيها ، و شملت الدفعة مدينة الشارقة و المنطقة الوسطى و المنطقة الشرقية .

و اعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين دائرة الإسكان و هيئة أبوظبي للإسكان و ذلك بهدف تنسيق الجهود بين الطرفين لتحقيق التكامل المؤسسي و التعاون في مجال تقديم خدمات الإسكان، كما تهدف المذكرة إلى بناء علاقات شراكة فعالة بين الطرفين لتحقيق الاهداف الاستراتيجية المشتركة ، وتبادل المعلومات و الدراسات ذات العلاقة المشتركة باختصاصات الطرفين . 

م    الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
> 1    احمد محمد احمد محمد الحمادي
> 2    ابراهيم بلال ناصر الياسي
> 3    ابراهيم حسن محمد ابراهيم الحمادي
> 4    ابراهيم علي حسن كرم المازمي
> 5    ابراهيم علي عبيد علي ثويني حساسنه
> 6    ابراهيم علي مراد سلطان عبدالله الرئيسي
> 7    ابراهيم محمد علي عبدالله الدرمكي
> 8    احمد ابراهيم عبدالرسول محمد القلاف
> 9    احمد جمعة محمد جمعه الجابري
> 10    احمد حسن عبدالله حسن ال علي
> 11    احمد خلفان محمد الكعبي
> 12    احمد سالم يعقوب سالمين الحمادي
> 13    احمد سعيد محمد سعيد الظهوري
> 14    احمد سلطان عبدالله راشد راشد سلومه اجتبي
> 15    احمد صغر مبارك يعروف مرخان اجتبي
> 16    احمد عباس ياسين علي الحوسني
> 17    احمد علي سيف حراش الظهوري
> 18    احمد علي مبارك بن سلم
> 19    احمد كامل احمد محمد ال علي
> 20    احمد محمد ابراهيم نعوره الياسي
> 21    احمد محمد سليمان أحمد الرئيسي
> 22    احمد محمد عبدالرحمن سعد
> 23    احمد محمد علي كمال الزرعوني
> 24    احمد محمد عوض سيف حميدي الكتبي
> 25    احمد محمد عيسى على البلوشي
> 26    احمد ناصر يوسف عواسيه زعابي
> 27    احمد يوسف احمد يوسف الأحمدي
> 28    اروى مبخوت محمد صالح الكتبي
> 29    اسماء صالح علي محمد الدوخي
> 30    اسماعيل جمعه فرحان الهامور الشامسي
> 31    اسماعيل صالح اسماعيل ابوزور
> 32    اسماعيل عبيد اسماعيل ولد الروله الزعابي
> 33    افسانه شكرالله نكيسا
> 34    امل عبدالعزيز سعيد الرواحي
> 35    امين عبدالرحيم عبدالله الزرعوني
> 36    انور عبدالرحمن علي عبدالرحمن الحلو الحمادي
> 37    ايمن سالم محمد فاضل سعيد
> 38    بخيت مصبح مبارك نصيب الكتبي
> 39    بدر غيث سالم غيث الحوسني
> 40    بشير خميس محمد خميس ربيع
> 41    بطي علي مبارك بن سلم الكتبي
> 42    جابر سعيد حبيب عبدالحسين ساجواني
> 43    جابر محمد جابر عبيد المزروعي
> 44    جاسم حسن عبيد الزريف ال علي
> 45    جاسم حسن محمد الكلباني
> 46    جاسم محمد حسن كرم
> 47    جاسم محمد خميس بن خادم السويدي
> 48    جاسم محمد عبدالله الحمادي
> 49    جبر عبدالله مصبح سنان ال علي
> 50    جراغ قمبر جراغ روباري
> 51    جلال حسن مطر المازمي
> 52    جمال عبيد محمد البديوي الطنيجي
> 53    جمعه ثاني مبارك جاسم الجلاف
> 54    جمعه راشد علي عبدالله مسعودي اجتبي
> 55    جمعه سالم خلفان الراشدي
> 56    جميلة وعبدالله اولاد علي احمد جابر النعيمي ووالدتهم
> 57    جواهر وفاطمة ومنيره بنات احمد علي محمد رهيف
> 58    حارب حسن جاسم العواني النعيمي
> 59    حسن احمد حسن بوصابر ال علي
> 60    حسن خميس حميد خلفان ال علي
> 61    حسن سالم حسن جمعه الشامسي
> 62    حسن عباس حسن كرم الرئيسي
> 63    حسن عبدالله ابراهيم عبدالله الحوسني
> 64    حسن عبدالله محمد علي ال علي
> 65    حسن علي جمعة محبوب النعيمي
> 66    حسن محمد عبدالله المازمي
> 67    حسن يوسف سليمان العامري
> 68    حسين احمد بوحسين الياسي
> 69    حسين عبدالله غلام عبدالكريم
> 70    حسين عبدالله محمد عبدالله البلوشي
> 71    حسين علي جاسم محمد الحوسني
> 72    حسين علي سليمان احمد الرئيسي
> 73    حسين محمد جابر باقر حديد
> 74    حسين محمد حسين لنكاوي
> 75    حمد حسن هلال يوسف الزعابي
> 76    حمد راشد عبدالله معدن الكتبي
> 77    حمدان سعيد سالم سيف الكتبي
> 78    حميد خليفة علي بن شامعه السويدي
> 79    حميد راشد عبيد محمد آل علي
> 80    حميد عبدالله حسن عبدالله آل علي
> 81    حميد فايز عبدالرحمن فايز الشامسي
> 82    خالد احمد علي شاهين الحمادي
> 83    خالد احمد محمد بديع النقبي
> 84    خالد حميد احمد الشحصي الزعابي
> 85    خالد حميد سيف سعيد آل علي
> 86    خالد خليل عبدالله علي الرئيسي
> 87    خالد سالم بالاسود بالاسود الدرعي
> 88    خالد عبيد ربيع اسماعيل
> 89    خالد محمد احمد محمد السعدي
> 90    خالد محمد صالح الكندي
> 91    خالد محمد عبدالله احمد القاضي
> 92    خالد مطر كرمك جمعه البلوشي
> 93    خلف عبدالله راشد الخوري النقبي
> 94    خلفان راشد خلفان زوينه السويدي
> 95    خلفان سالم خلفان سالم المناعي
> 96    خلود سعيد محمد القحومي الزيودي ووالدتها
> 97    خلود محمد احمد محمد الملا
> 98    خليفه تميم حميد تميم خصوني
> 99    خليفه علي سالم خليفه الكعبي
> 100    خميس سعيد علي عبود نقبي
> 101    ذاكر حسين محمد حسين الحوسني
> 102    ذياب محمد علي محمد بني ياس
> 103    رائد يوسف عبيد عبدالله القصاب شرفاء
> 104    راشد جابر خلفان كوار المهيري
> 105    راشد جاسم محمد شهرين النقبي
> 106    راشد جمعة محمد الجابري
> 107    راشد حمد ناصر ابوشهاب المهيري
> 108    راشد سالم بن عبدالله بن سالم النقبي
> 109    راشد سعيد المال سعيد قاعور
> 110    راشد سيف سعيد راشد الكعبي
> 111    راشد علي عبدالله مسافري الكتبي
> 112    راشد محمد عبيد حمد شملان الطنيجي
> 113    راشد محمد مبارك بورويس الكتبي
> 114    راشد معيصم علي راشد الهادفي
> 115    ربيع محمد بلال سعيد
> 116    رحمه ابراهيم سيف محمد الغزال شامسي
> 117    ريحانه رياض زوجة جاسم محمد يوسف
> 118    زايد نايع خميس  زايد آل علي
> 119    زمزم غلام عبدالله وابنتها
> 120    زهره راشد محمد راشد العلوي
> 121    زينب عبدالله محمد هادي المازمي
> 122    زينب عيسى محمد موسى الحوسني
> 123    زينب وشيماء وعبدالرحمن اولاد عبدالله عبدالرحيم محمد ووالدتهم
> 124    زينل عبدالرحيم حسين يوسف
> 125    ساره سهيل عبدالله المشرخ المازمي
> 126    سالم حميد سالم خصيف الظاهري
> 127    سالم راشد محمد معرس النقبي
> 128    سالم سعيد سيف الفراري
> 129    سالم سعيد علي سهيل الخصوني اجتبي
> 130    سالم سيف سالم الدرسي الكتبي
> 131    سالم سيف سلطان سليمان الظهوري
> 132    سالم علي سالم سلطان بن رشيد الكتبي اجتبي
> 133    سامي يوسف علي راشد الحمادي
> 134    سبته سعيد جمعه
> 135    سعيد اسماعيل سعيد الزعابي
> 136    سعيد ابراهيم جاسم بن حاي الزعابي
> 137    سعيد ابراهيم غلوم يارالله الاميري
> 138    سعيد محمد بلال سعيد
> 139    سعيد محمد خلفان الوالي الكندي
> 140    سعيد محمد سرور عبيد الزعابي
> 141    سعيد مراد محمد آل بركت مير
> 142    سعيد مطر حمد سعود خصوني اجتبي
> 143    سعيد يوسف محمد بن يوسف الطنيجي
> 144    سلطان راشد عبيد محمد المدحاني
> 145    سلطان صالح عبدالله سعيد الدرمكي
>  
> 146    سلطان عبدالله علي سلطان المسافري
> 147    سلطان علي مراد سلطان
> 148    سلطان محمد احمد محمد علي
> 149    سليمان محمد رحمه زباري المازمي
> 150    سليمان محمد علي حمد النقبي
> 151    سميرة مسعود ابراهيم وابنها فهد صالح عبدالله
> 152    سيف خميس محمد البديوي الكندي
> 153    سيف سالم محمد سالم بن مسلم الكعبي
> 154    سيف عبيد مصبح جاسم الطنيجي
> 155    سيف محمد عبدالله الظنين النقبي
> 156    سيف وحميد ومروان اولاد احمد عبدالله احمد حميد الحمادي ووالدتهم
> 157    صالح سعيد سالم سعيد
> 158    صبري خميس محمد المدفع الكندي
> 159    صفيه اسماعيل محمد سعيد الجنيدي حضرمي
> 160    صلاح حديد بطي امان
> 161    طلال عبيد صالح محمد علي النقبي
> 162    عائشة سيد عبدالعزيز ارملة خلفان يوسف عيسى بلله
> 163    عائشه محمد سعيد حميد
> 164    عادل احمد محمد مير
> 165    عادل حسن فلاح محمد الخميري
> 166    عادل شريف محمد جعفر الاميري
> 167    عادل غلوم محمد عبدالرحمن المشرخ
> 168    عادل وسيف وفرح اولاد علي ابراهيم علي ووالدتهم
> 169    عارف حسن عبدالله الحواي الزرعوني
> 170    عارف راشد جمعه المغنى الحمودي
> 171    عارف عبداللطيف محمد مصطفى
> 172    عاطف فايز مطر الخيال
> 173    عاليه محمد صقر محمد آل علي
> 174    عامر امين عبدالعزيز ابراهيم بويرعبه
> 175    عامر محمد علي الجسمي المعيني
> 176    عباس احمد غلوم محمد المازمي
> 177    عبدالرحمن راشد عبدالرحمن علي النقبي
> 178    عبدالرحمن سليمان راشد مطر المطروشي
> 179    عبدالرحمن كيدي حيدر محمد المازمي
> 180    عبدالرحمن محمد المال محمد السويدي
> 181    عبدالرحمن ومريم اولاد عبدالله عبدالعزيز ناصر الشامسي ووالدتهم
> 182    عبدالعزيز خليفه مسعود شيخان الهنائي
> 183    عبدالعزيز خميس سعيد ابو قريعه السويدي
> 184    عبدالعزيز عبدالله محمد زراع الياسي
> 185    عبدالقادر ابراهيم عبدالله
> 186    عبدالله احمد محمد احمد السعدي
> 187    عبدالله احمد محمد جاسم ال علي
> 188    عبدالله احمد محمد العمودي
> 189    عبدالله برمان عبدالله عبيد النقبي
> 190    عبدالله حسين ابراهيم محمد ال علي
> 191    عبدالله خميس محمد خميس الدي
> 192    عبدالله سعيد راشد يليه الكعبي واخواته
> 193    عبدالله سعيد طارش بخيت المسافري
> 194    عبدالله سعيد غانم سعيد الحزمي
> 195    عبدالله سلطان سيف حميد الحميدي
> 196    عبدالله صنقور شامبية البلوشي
> 197    عبدالله ضاحي مبارك ابوصيم الكتبي
> 198    عبدالله عبدالعزيز ناصر سالم العويس
> 199    عبدالله علي محمد علي البلغوني
> 200    عبدالله محمد احمد علي البلوشي
> 201    عبدالله محمد سرور عبيد الزعابي
> 202    عبدالله محمد صفر محمد الأنصاري
> 203    عبدالله محمد عبدالله الحمادي
> 204    عبدالله محمد عبدالله عوض العمودي
> 205    عبدالله محمد عبيد محمد السويدي
> 206    عبدالله محمد قمبر دادخداه المازمي
> 207    عبدالله مصبح سعيد خصوني
> 208    عبدالله يوسف عبدالرحيم محمد الرمسي
> 209    عبدالمجيد عبدالله بلال محمد عبدالله
> 210    عبيد جاسم محمد سيف الشامسي
> 211    عبيد جمعه حميد بلال
> 212    عبيد خميس جاسم العواني النعيمي
> 213    عبيد ماجد سالم عبيد المهيري
> 214    علي احمد ميرزا علي الشمسي
> 215    علي احمد محمد احمد جتب السويدي
> 216    علي حسن عيد محمد حسن اجتبي
> 217    علي حسن كوزاد حسن محمد المازمى
> 218    علي خليفه حميد خليفه
> 219    علي سالم احمد محمد مروشود الطنيجي
> 220    علي سعيد علي عبيد علاي النقبي
> 221    علي عباس طاهر المازمي
> 222    علي عباس علي إبراهيم بيشوه
> 223    علي عبد الله محمد حسن  المازمي
> 224    علي عبدالعزيز ملا حسن درويش الحافظي
> 225    علي عبدالله سعيد سليمان الظهوري
> 226    علي عبدالله عبدالرحمن
> 227    علي محمد علي الحوسني
> 228    علي محمد علي عبدالرحمن ال علي
> 229    علي محمد عيسى كرم المازمي
> 230    علي موسى نوروز علي المازمي
> 231    عمر سليمان خميس سليمان النقبي
> 232    عمر عبدالعزيز محمد صالح الكندي
> 233    عمر وعلياء اولاد خالد يحيى خالد ووالدتهم
> 234    عمران سالم عمران القريدي الشامسي
> 235    عيسى سعد يوسف سعد البوسميط
> 236    عيسى عباس حسين يوسف
> 237    عيسى علي سالم خليفة الكعبي
> 238    عيسى موسى ابراهيم محمود الجسمي ووالدته
> 239    عيسى يوسف احمد محمد المغربي
> 240    فاضل عباس دادي فلكناز روباري
> 241    فاطمة احمد غريب وابنتها منى مطر كرمك جمعه
> 242    فاطمة حسن علي وابنتها موزة محمد صالح بوكفيل
> 243    فاطمة عباس احمد محمد البلوشي ووالدتها
> 244    فاطمة علي عبدالله محمد
> 245    فاطمة وعائشة وعبدالله وزينب وشنان وعيسى اولاد محمد عبدالله بلبل البلوشي
> 246    فاطمه احمد عبيد كرمك جمعه البلوشي
> 247    فاطمه عمر عبدالله محمد الذهين
> 248    فاطمه محين بخيت مبارك الطنيجي
> 249    فهد احمد علي حسن
> 250    فهد محمد حسن سعيد النعيمي
> 251    فيصل ابراهيم محمد عبدالله الزرعوني
> 252    فيصل احمد علي عبيد ال علي
> 253    فيصل سالم عبدالله علي المحمود
> 254    فيصل عبدالرحمن صديق عثمان المازمي
> 255    فيصل عبدالله محمد بن ربيع النقبي
> 256    قمبر حسين باعثي المازمي
> 257    ماجد عبدالله غانم عبدالله المهيري
> 258    محبوب مبروك عبدالله ربيع السعدي
> 259    محمد ابراهيم عبدالله ابراهيم الحمادي
> 260    محمد ابراهيم احمد علي دلم
> 261    محمد ابراهيم علي محمد الظهوري
> 262    محمد احمد عبيد الهماد الكندي
> 263    محمد احمد غلوم رضا الزرعوني
> 264    محمد احمد يوسف احمد السويدي
> 265    محمد جعفر محمد جعفر الاميري
> 266    محمد جمعه محمد الغاوي ال علي
> 267    محمد حسن عبد الله سعيد
> 268    محمد حسين نقي علي لاري
> 269    محمد حمود شامس حمود المصلحي
> 270    محمد خليفه احمد بن يعروف النقبي
> 271    محمد راشد خليفه بخيت الكتبي
> 272    محمد راشد خليفه بن سمحه الشامسي
> 273    محمد راشد عبدالرحمن علي النقبي
> 274    محمد راشد عبدالسلام محمد المعيني
> 275    محمد راشد غانم ادريس الشامسي
> 276    محمد راشد ماجد محمد السويدي
> 277    محمد سالم حمد لغويص السويدي
> 278    محمد سالم عبدالله الحمادي
> 279    محمد سعيد جمعان حبليل الحضرمي
> 280    محمد سعيد طارش بخيت المسافري
> 281    محمد سلطان سالم سلطان عجيل اجتبي
> 282    محمد سلمان عبيد فيروز الزعابي
> 283    محمد شعبان غلوم احمد روباري
> 284    محمد عبدالرحمن صالح محمد المرزوقي
> 285    محمد عبدالله جوشم ال علي
> 286    محمد عبدالله عبدالرحمن محمد ذياب
> 287    محمد عبدالله محمد رفيع المنصوري
> 288    محمد عبدالله محمد علي الحمادي
> 289    محمد عبيد جاسم بن حاي الزعابي
> 290    محمد علي سعيد علي حمادي نقبي
> 291    محمد علي صالح محمد الرئيسي
> 292    محمد علي محمد رحمه
> 293    محمد علي محمد علي النقبي
> 294    محمد عمر ابوبكر محمد الزبيدي
> 295    محمد عيسى احمد عبدالله شيري
> 296    محمد عيسى علي السوقي ال علي
> 297    محمد مصطفي محمد الياسي
> 298    محمد ناصر راشد محمد الطنيجي
> 299    محمد وحمد وسعيد وعلياء اولاد هاشل محمد هاشل
> 300    محمد يوسف عبدالله حسن ال علي
> 301    محمود سالم عبدالله محمود
> 302    محمود عبدالرزاق محمد صالح محمد شريف حاجوني
> 303    محمود غانم علي محمد بو حديد
> 304    مروان احمد سعيد بن خادم المنصوري
> 305    مريم سلمان جمعة الوهيبي
> 306    مريم عبدالعزيز سعيد الرواحي ووالدتها
> 307    مريم محمد عباس موسى
> 308    مريم محمود عبدالله
> 309    مريم و ميثاء وحمدة وفاطمة بنات جاسم محمد سيف الشامسي والارملتين
> 310    مطر سالم سيف بن سويف الكتبي
> 311    موزة وحنان وامنه بنات ابراهيم رجب علي لكناوي ووالدتهم
> 312    موزة ومريم بنات خاتم سعيد حارب ووالدتهم
> 313    موزه راشد خلف صالح الزعابي
> 314    موسى حسن صابر عبدالله البلوشي
> 315    موسى مراد موسى عبدالله
> 316    نادر عبدالله جمعه سالم السويدي
> 317    ناصر خليفه سعيد خليفه الميرفي الغفلي
> 318    ناصر خليفه غانم ال غانم الحميري
> 319    نبيل حديد بطي امان
> 320    نورة وحصة بنات علي عبيد علي الملا ووالدتهم
> 321    هبه وحنان وعبير وساره وفاطمة بنات محمد عبدالله طحنون ووالدتهم
> 322    هشام عبدالله عبيد حبليل
> 323    هشام ناصر محمد حارب السويدي
> 324    هلال سعيد محمد هلال المهيري
> 325    هنادي وامنه بنات احمد حسين رمضان فلكناز  ووالدتهم
> 326    ورثة احمد عبدالله يوسف بني ياس
> 327    وليد بشير احمد محمود الزرعوني
> 328    وليد خميس راشد  أبوسهم النقبي
> 329    وليد راشد عبيد حميد ليواد الزعابي
> 330    ياسر يوسف جاسم سنان الدوخي
> 331    يعقوب عبدالله محمد البيرق
> 332    يوسف ابراهيم علي السكار النعيمي
> 333    يوسف احمد محمد عبدالله النقبي
> 334    يوسف راشد احمد بورنقين ال علي
> 335    يوسف سالم محمد جمعه الكعبي
> 336    يوسف عبدالله حسين عبدالله حمادي
> 337    يوسف كيدي حيدر محمد المازمي
> 338    يوسف مبارك محمد عواسيه الزعابي
> 339    يوسف محمد احمد حسن حوكل
> 340    يوسف محمد عبدالله محمد الحمادي
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