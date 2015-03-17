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جيش جنوب السودان يعلن مقتل 130 متمردا فى معارك مع القوات الحكومية

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جيش جنوب السودان يعلن مقتل 130 متمردا فى معارك مع القوات الحكومية جيش جنوب السودان يعلن مقتل 130 متمردا فى معارك مع القوات الحكومية
أعلن فيليب أجوير المتحدث باسم جيش جنوب السودان، مقتل 130 متمردا على يد القوات الحكومية، بعد فشل محادثات السلام بين الرئيس سيلفاكير ميارديت ونائبه السابق ريك مشار حول تقاسم السلطة.

وقال المسئول العسكرى فى تصريحات نقلتها (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء "إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية والمتمردين بولاية أعالى النيل النفطية شمالى البلاد، وقتِل خلالها 14 عنصرا من القوات الحكومية".

ومنذ منتصف ديسمبر 2013 تشهد دولة جنوب السودان، التى انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لرياك مشار بعد إتهام الرئيس سلفاكير له بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكرى.

وأسفرت المعارك عن عشرات آلاف القتلى وتشريد مليونى شخص، كما يخيم شبح المجاعة على البلاد.
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مصر 365

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