بالفيديو والصور .. طالب بالجامعة الألمانية: إدارة الجامعة تنظر للطالب على إنه “شوال فلوس”‎

نظم طلاب حزب الدستور، صباح اليوم، مؤتمرًا صحفيًا تحت عنوان «المستقبل الغائب»، تضامنًا مع طلاب الجامعات الخاصة.

وأعلن الطالب عمرو عبد الوهاب أحد خريجي الجامعة الألمانية، تضامنه مع طلاب جامعته، وذلك خلال تصاعد الأحداث في الآونة الأخيرة، بعد وفاة الطالبة يارا طارق دهسًا تحت عجلات أحد الحافلات التابعة للجامعة، قائلا أن إدارة الجامعة تتعامل مع الطالب مثل ـ «شوال فلوس»، مضيفًا أنه تم تقديم شكاوي من قبل الطلاب لنقل الأوتوبيسات إلى مكان آخر، وذلك لعدم تكرار الحوادث بتلك المنطقة.

وقال عبدالوهاب، “إننا كطلاب نعاني من سيطرة دولة مبارك على الجامعات الخاصة، وخاصة الجامعة الألمانية، بالإضافة إلى أن السياسيات التي تتعامل بها دولة مبارك مع الشعب المصري تكاد تشبه السياسيات التي تتعامل بها إدارة الجامعة مع الطلاب”.

وأشار عبدالوهاب خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر حزب الدستور بمصر الجديدة، للتضامن مع الطلاب المعتصمين بالجامعة الألمانية، إلى فصله أثناء دراسته ورئاسته اتحاد الطلبة الجامعة سابقًا وذلك لإدانته السياسة الرأس المالية التي تعتمد عليها الجامعات الخاصة في مصر، مطالبا الدولة بالتدخل واتخاذ قرارات حاسمة بحق مجالس إدارة الجامعة الخاصة، لمنع ما يحدث في حق الطلاب.

المراسل: شمس الدين مرتضى

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