أردوغان: توجد مشاكل للأكراد في تركيا نعمل علي حلها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدم وجود قضية كردية في تركيا، بل مشاكل لهم كبقية مكونات الوطن، تعمل الدولة على حلها.

جاء ذلك في كلمته، خلال مشاركته، في مراسم افتتاح مدرسة تحمل اسم الرئيس الأذري الراحل حيدر علييف، ومدارس أخرى تابعة لوزارة التربية التركية، في قارص، شرقي البلاد، بحضور نظيره الأذري إلهام علييف، والجورجي، “جيورجي مارغفيلاشفيلي”.

وقال أردوغان إنه “لا توجد قضية كردية في تركيا، بل هناك مشاكل للأكراد، شأنهم شأن بقية الشرائح، مثل عدم الاعتراف بهويتهم، وعدم احترام معتقداتهم، كذلك معاناتهم من الإهمال، والازدراء، ونحن خلال 12 عاما الماضية، بذلنا جهدنا لحل مشاكل كافة الشرائح في بلادنا، بما في ذلك أشقاءنا الأكراد، والأتراك والعرب وأشقاءنا الأذريين، واللاز (قومية صغيرة في منطقة البحر الأسود)، والشركس، والغجر، والألبان، والجورجيين، والبوشناق، والأقليات الدينية”.

من ناحية أخرى نوه أردوغان بعمق العلاقات بين تركيا وأذربيجان، وبالأهمية الرمزية للمدارس التي تحمل اسم حيدر علييف في عدة مدن تركية، مؤكدا تضامن تركيا مع أذربيجان الشقيقة في ملف اقليم قراباغ الأذري، المحتل من قبل أرمينيا.

كما أعرب أردوغان عن تهانيه لأذربيجان وكافة الدول انطلاقا من آسيا الوسطى وحتى البلقان، بمناسبة عيد النوروز الذي يصادف في 21 مارس الحالي.

وتمنى الرئيس التركي، أن يسهم العيد المشترك في المنطقة الذي يمتد تاريخه، إلى 5 آلاف عام، في توطيد أواصر الأخوة والوحدة، وأن يكون عيد النوروز الذي يتزامن مع قدوم الربيع، مبشرا بالسلام والطمأنينة للمنطقة والعالم.

يشار إلى أن الرئيس الأذري علييف، يزور تركيا، للمشاركة في حفل وضع حجر الأساس، لمشروع خط أنابيب نقل الغاز العابر للأناضول (تاناب).

جدير بالذكر أن شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية “بوتاش”، وشركة النفط الحكومية الأذرية “سوكار”، وشركة “بريتيش بتروليوم” البريطانية، وقعت في الثالث من مارس الجاري، اتفاق شراكة لمشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول (تاناب)، والذي ينقل الغاز الأذري إلى أوروبا عبر تركيا.