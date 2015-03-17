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تأجيل محاكمة الإعلامي أحمد موسى بتهمة سب وقذف جمعية خيرية لـ 21 إبريل‎

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تأجيل محاكمة الإعلامي أحمد موسى بتهمة سب وقذف جمعية خيرية لـ 21 إبريل‎ تأجيل محاكمة الإعلامي أحمد موسى بتهمة سب وقذف جمعية خيرية لـ 21 إبريل‎

 

أحمد موسى

قضت محكمة جنح مدينة نصر تأجيل دعوى قضائية مقامة من إحدى الجمعيات الخيرية ضد الإعلامي أحمد موسى وتتهمه فيها بالسب والقذف إلى جلسة 21 إبريل المقبل للإطلاع.

يذكر أن هذه هي الدعوى الثانية التي تقيمها نفس الجمعية بعد أن رفضت المحكمة دعوتها الأولى ضد الإعلامي أحمد موسى.

,كانت إحدى الجمعيات الخيرية أقامت الدعوى رقم 5273 لسنة 2015 أمام محكمة جنح مدينة نصر تتهم فيها الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع على قناة صدى البلد بالسب والقذف، والتشهير وإشاعة أخبار كاذبة واتهامها بتمويل اعتصام رابعة.

 

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