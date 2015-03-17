تصويت مكثف للعرب في الإنتخابات الإسرائيله أملاً في رحيل نتنياهو

أعرب رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، عن ثقته بحصول القائمة على 15 مقعدا في الكنيست الاسرائيلي في الانتخابات التي تنظم الثلاثاء وتشارك فيها الاحزاب العربية موحدة للمرة الاولى وسط اقبال كثيف من العرب الاسرائيليين.

وقال عودة أمام منزله في حي الكبابير المختلط على جبل الكرمل في حيفا “هذا يوم تاريخي للجماهير العربية. سنرد على العنصرية وعلى من اراد اقصاءنا واخراجنا بان نكون القوة الثالثة في الكنيست” الذي يضم 120 مقعدا.

وهذه المرة الاولى التي تتقدم الاحزاب العربية بقائمة واحدة الى انتخابات البرلمان الاسرائيلي منذ قيام ما يسمى بدولة اسرائيل عام 1948.

بدأ التصويت صباح الثلاثاء في انتخابات تشريعية نتائجها مفتوحة على كل الاحتمالات سيقرر فيها الاسرائيليون اذا كانوا يريدون بقاء بنيامين نتانياهو رئيسا للوزراء بعد ست سنوات من الحكم.

وتحدث عودة للصحافيين وهو يحمل ابنه الصغير بالعربية “سنهزم اليمين وسنحصل على 15 مقعدا وسنؤثر على القرار السياسي في اسرائيل”.

واضاف باللغة العبرية بعد ان علا التصفيق من الحضور العرب بصوت قوي “”سيستيقظ غدا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس (حزب) البيت اليهودي (يمين متطرف) نفتالي بنيت ليجدا نفسيهما في المعارضة.”

صوت عودة في مقر مدرسة في حيه، بينما اصطف العشرات في انتظار دورهم للتصويت.

وقال ايهاب حمام (37 عاما) الذي يعمل في برمجة الكومبيوتر لوكالة فرانس برس “هذا المرة الاولى التي اقف فيها على الدور. لم اشهد اكتظاظا كهذا من قبل، انا هنا منذ عشر دقائق وامامي على الاقل خمسون شخصا”.

واضاف “سأصوت للقائمة المشتركة. نريد تثبيت وجودنا. العرب سيخرجون للتصويت تحديا لنتنياهو”.

نشر نتانياهو الثلاثاء شريط فيديو على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك يحذر فيه من اصوات العرب ويدعو فيه الاسرائيليين للتصويت له.

وقال نتنياهو في الفيديو “قوة اليمين في خطر. الناخبون العرب يتجهون بشكل حاشد الى صناديق الاقتراع″.

واضاف “المنظمات غير تلحكومية اليسارية توفر حافلات لهم. لدينا انتم فقط. اذهبوا الى مراكز الاقتراع واجلبوا عائلاتكم واصدقاءكم وقوموا بالتصويت لليكود لإغلاق الفجوة بيننا وبين حزب العمل”.

بدوره دعا وزير الخارجية افيغدور ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا اليميني القومي المتطرف الناخبين الاسرائيليين للتصويت إلى “اي لائحة صهيونية”.

ورد بيان للقائمة المشتركة بالعبرية على نتنياهو وليبرمان متسائلا “ما الذي يخافون منه؟ ننوي ان نكون القوة الثالثة في الحجم في الكنيست القادم. ونعم، نحن نشجع السكان العرب للخروج والتصويت ولكن كل ولاية لنا ستكون ولاية للسلام والمساواة والعدالة الاجتماعية”.

ودعت القائمة الناخبين الى عدم الخوف والتصويت بكثافة.

وتحمل القائمة المشتركة شعار “و.ض.ع.م” رمز الاحزاب العربية الاربعة في القائمة وهي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي يتراسها ايمن عودة وحزب التجمع الوطني الديموقراطي وهو حزب قومي، والحركة الاسلامية الجنوبية، والحركة العربية للتغيير.

وفي حيفا، اكد جدعون ليبر لوكالة فرانس برس “سأنتخب الأفضل. اريد تغيير هذه الحكومة. هذه المرة الاولى في حياتي التي اشهد فيها هذا العدد من المصوتين”.

توقعت استطلاعات الرأي الاخيرة التي نشرت الجمعة ان تكون القائمة العربية المشتركة القوة الثالثة في البرلمان الاسرائيلي وان تحصل على 13 مقعدا.

ورفض عودة ان يوضح خطط القائمة العربية في دعم رئيس حزب العمل اسحق هرتزوغ في تشكيل حكومة قائلا “تعلمنا من تجربتنا عام 1999 عندما منح العرب اصواتهم لسلفه رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ايهود باراك ان لا نكرر التجربة، وعلينا الحذر”.

واضاف” بعد الانتخابات سنجلس مع هرتزوغ سنسمع منه ونرى ما في برنامجه وما في برنامجنا ونقرر ماذا نفعل”.