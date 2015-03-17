«أبو سعدة» يكشف تفاصيل الدورة الأولى لملتقى القاهرة الدولى للخط العربى..غدا

يكشف م. محمد أبو سعدة رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية تفااصيل الدورة الأولى لملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى، فى المؤتمر الصحفي المقام فى الثانية عشر ظهر غدا الأربعاء 18 مارس بقاعة سينما مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا .

> ويقام المؤتمر فى حضور الكاتب الصحفى محمد بغدادى قوميسير عام ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى ،والفنان مسعد خضير نقيب الخطاطين المصريين ،و أعضاء اللجنة العليا للملتقى،ويتم خلاله إستعراض الدول المشاركة، وعدد الأعمال والإعلان عن عدد المكرمين فى الدورة الحالية، بالإضافة إلى الإعلان عن برامج الندوة العلمية المصاحبة للفعاليات وورش العمل.

> جدير بالذكر أن فعاليات الملتقى تبدأ يوم 22 مارس ،ويقام بالتعاون مع النقابة المصرية للخط العربى ،وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية وقطاع الفنون التشكيلية.