مواطن لـ"محلب" خلال جولته بقنا: دموعك غالية علينا وهنفذ برنامج المستقبل

فاجأ المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته محافظة قنا اليوم الثلاثاء، مرافقيه فى الطريق إلى قرية المراشدة، بطلب وقوف الأتوبيس الذى يستقلونه، حيث نزل فى مواجهة أحد مستودعات البوتاجاز، وسأل عن سعر بيع أسطوانة الغاز.

وأكد الأهالى أن الأزمة تقريبًا انتهت، ولكن هناك مشكلات فى توافر السولار، فأكد المهندس إبراهيم محلب، حسب بيان لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن سبب تلك الأزمة تلاعب البعض فى السوق السوداء، مؤكدًا أن الحكومة تتصدى لهذه الممارسات.

وانتقل محلب ومرافقوه لزيارة وحدة صحة الأسرة بالمراشدة، التى يتم فيها تنفيذ برنامج التغطية الصحية لغير القادرين، واستقبل أهالى القرية رئيس الوزراء ومرافقيه بأغانى تسلم الأيادى، وقال أحد المواطنين لرئيس الوزراء: "دموعك غالية علينا أوى، وإحنا هنفذ برنامج المستقبل لبلدنا، وتحيا مصر".

ومن جانبه، أعلن د.عادل عدوى، وزير الصحة، عن تدشين خط ساخن برقم 19153 من العاشرة صباحًا ويستمر حتى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين حول برنامج التغطية الصحية لغير القادرين.

وأشار إلى أن البرنامج يغطى حوالى 81 ألف أسرة بإجمالى 320 ألف مواطن بمحافظة قنا، كما يقدم خدماته من خلال 56 وحدة طب أسرة موزعة على 9 إدارات طبية لتغطى كل المحافظة، ويتم تقديم خدمات الإحالة الطبية من خلال 5 مستشفيات تغطى كل التخصصات الطبية، وهى مستشفيات (قنا العام، نجع حمادى العام، قفط المركزى، مستشفى التأمين الصحى، المستشفى الجامعى) .

وأضاف أن برنامج التغطية الصحية لغير القادرين يقوم بتغطية حوالى 70 ألف أسرة بإجمالى يصل إلى 264 ألف فرد فى محافظة سوهاج، ويتم تقديم الخدمة من خلال 101 وحدة طب أسرة موزعة على 11 إدارة طبية لتغطى كل المحافظة، من خلال 6 مستشفيات تشمل كل التخصصات الطبية، وهى مستشفيات ( سوهاج العام، سوهاج التعليمى، مركز أورام سوهاج، مركز القلب والجهاز الهضمى بسوهاج، المستشفى الجامعى، مستشفى الهلال للتأمين الصحى ).

كانت وزارة الصحة قد أعلنت فى الأول من مارس عن بدء تطبيق برنامج التغطية الصحية لغير القادرين من المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعى فى محافظتى قنا وسوهاج.

وكان يرافق رئيس الوزراء فى جولته بمحافظة قنا، الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، واللواء إبراهيم يونس رجب وزير الإنتاج الحربى، والدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفنى والدكتور عادل العدوى وزير الصحة والدكتور محب الدين الرافعى وزير التربية والتعليم، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية.

- محلب: نحن فى دولة القانون.. والنائب العام محامى الشعب المؤتمن على حقوقه

- رئيس الوزراء يحتفل مع أهالى قنا بوصول الغاز الطبيعى للعمارات السكنية

- محلب يعقد اجتماعاً مغلقاً مع 7 وزراء فى قنا على هامش إطلاق مبادرة "مشروعك"