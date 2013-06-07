"الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة" يعلن قائمة رعاة المهرجان

كتب : فاطمة النشابي منذ 50 دقيقة

أعلن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن قائمة رعاة الدورة الـ 16 التي بدأت الثلاثاء 4 يونيو، وكشف كلا من كمال عبدالعزيز رئيس المهرجان ورئيس المركز القومي للسينما، والسينارست والمنتج محمد حفظي مدير المهرجان أن عدد الرعاة في هذه الدورة وصل إلى 25 راعٍ تتنوع جوانب خبراتهم وخدماتهم.

وتتضمن قائمة الرعاة كل من: مصر للطيران، الهيئة العامة للكتاب، هيئة قناة السويس، هيئة تنشيط السياحة، شركة

MAD Solutions، قناة سكاي نيوز أرابيا، قناة الجزيرة الوثائقية، راديو Fred، قناة نايل سينما، موقع أفلامنا، فندق ميركيور إسماعيلية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المعهد البريطاني، ستوديو مصر، المعهد الفرنسي، شركة داي دريم، مؤسسة الشاشة في بيروت، إيجيبت فيلم، Act ،Cairo Jazz Club ،Escape ،X Rated ،Aroma ،Redbull و Team one.

ويُعد مهرجان الإسماعيلية، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1988. وقدم المهرجان الفرصة لصناع الأفلام من كل أنحاء العالم لعرض أفلامهم والتنافس بها في تجمع فريد في نوعه، وبجانب تخصصه الرائد في الأفلام الوثائقية والقصيرة، ضم المهرجان لعدة دورات قسماً خاصاً للأفلام التجريبية، كما أقام مسابقة خاصة لأفلام التحريك والرسوم.