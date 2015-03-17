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السيسى يؤكد ضرورة التمثيل العادل للقارة الأفريقية داخل مجلس الأمن

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السيسى يؤكد ضرورة التمثيل العادل للقارة الأفريقية داخل مجلس الأمن السيسى يؤكد ضرورة التمثيل العادل للقارة الأفريقية داخل مجلس الأمن
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضرورة التمثيل العادل للقارة الأفريقية داخل مجلس الأمن، الذى يجب أن يكون أكثر شفافية، وتعبيرًا عن ديمقراطية العمل الدولى.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى، بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، سام كاهامبا كوتيسا فى حضور سامح شكرى وزير الخارجية.

واستعرض السيسى عناصر موقف من إصلاح وتوسيع المجلس، والقائم على التمسك بالموقف الأفريقى الموحد، المُتضمن "توافق أوزولوينى"، و"إعلان سرت".

كما أكد الرئيس أهمية تفعيل دور الجمعية العامة باعتبارها الجهاز الرئيسى والأكثر تمثيلاً فى الأمم المتحدة، وقد أبدى رئيس الجمعية العامة اتفاقه فى الرأى مع الرئيس السيسى، مشيرًا إلى اعتزامه العمل على هذين المسارين بالتوازى خلال فترة رئاسته.

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