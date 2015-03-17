محلب يزور الإسكان الاجتماعى بسوهاج ويوجه بإنهاء المشروع فى موعده

تفقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مشروع الإسكان الاجتماعى، بمنطقة حاجر الوقف، بمحافظة سوهاج، عقب حضوره إطلاق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بمحافظة قنا.

وأكد رئيس الوزراء أثناء الزيارة ضرورة الانتهاء من المرافق الخاصة بالمشروع، بالتزامن مع موعد الانتهاء من تنفيذ الوحدات، حتى تكون جاهزة للتسليم، وهى كاملة المرافق والخدمات، ومشدِّدًا على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع ككل.

ويتضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة حاجر الوقف، 86 عمارة تحت الإنشاء، ومن المقرر أن يستفيد منها محدودو الدخل والشباب.

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