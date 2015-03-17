السجن 7 سنوات لمتهم ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر البانجو بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم حمدى.ع.أ ومقيم بمركز المراغة بالسجن 7 سنوات، بعد اتهامه بالاتجار فى البانجو بدائرة المركز.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على السيد وعضوية المستشارين نبيل مسلم حفنى ومحمد مختار الأحمداوى بأمانة سر خالد سلامة وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة عن قيام المتهم بالاتجار فى البانجو على نطاق واسع بدائرة المركز وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته جوال من البانجو وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.