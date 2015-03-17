أخبار عاجلة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 3447 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة بالإسكندرية

Google+ Print
القبض على 3447 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة بالإسكندرية القبض على 3447 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة بالإسكندرية
أعلنت مديرية أمن الإسكندرية فى بيان لها صباح اليوم الثلاثاء، عن قيام ضباط قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام "فرع غرب الدلتا" خلال الفترة من 7 مارس 2015 حتى 16 مارس 2015، بحملات مكبرة لضبط الهاربين من أحكام قضائية، أسفرت عن ضبط "3447" محكوما عليه فى "18081" حكما قضائيا متنوعا.

وكان تم ضبط عدد "260" حكم جناية منهم "6" أحكام جنائية سايره وحكم "1" إعدام فى مجال ضبط أحكام الجنايات، وفى مجال ضبط أحكام الحبس، وتم ضبط "5941" حكم حبس جزئى ومستأنف، وفى مجال ضبط أحكام الغرامات، تم ضبط "8453" حكم غرامة جزئى ومستأنف.

وفى مجال ضبط أحكام المخالفات، تم تنفيذ "3427" حكم مخالفة، وفى مجال ضبط متعددى الأحكام تم ضبط عدد "2" محكوم عليهما فى عدد "230 " حكما، وتم ضبط عدد " 126 " محكوما عليهم "لهم معلومات جنائية مسجلة" من بينهم عدد "12" مراقبا وعدد "32" مسجلا.

وفى مجال تحديث بيانات المحكوم عليهم المضبوطين على جهاز الحاسب الآلى، تم تحرير "817 " استمارة تحديث بيانات منهم "304" استمارات فى أحكام الحبس المستأنفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365