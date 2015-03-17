القبض على 3447 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة بالإسكندرية

أعلنت مديرية أمن الإسكندرية فى بيان لها صباح اليوم الثلاثاء، عن قيام ضباط قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام "فرع غرب الدلتا" خلال الفترة من 7 مارس 2015 حتى 16 مارس 2015، بحملات مكبرة لضبط الهاربين من أحكام قضائية، أسفرت عن ضبط "3447" محكوما عليه فى "18081" حكما قضائيا متنوعا.

وكان تم ضبط عدد "260" حكم جناية منهم "6" أحكام جنائية سايره وحكم "1" إعدام فى مجال ضبط أحكام الجنايات، وفى مجال ضبط أحكام الحبس، وتم ضبط "5941" حكم حبس جزئى ومستأنف، وفى مجال ضبط أحكام الغرامات، تم ضبط "8453" حكم غرامة جزئى ومستأنف.

وفى مجال ضبط أحكام المخالفات، تم تنفيذ "3427" حكم مخالفة، وفى مجال ضبط متعددى الأحكام تم ضبط عدد "2" محكوم عليهما فى عدد "230 " حكما، وتم ضبط عدد " 126 " محكوما عليهم "لهم معلومات جنائية مسجلة" من بينهم عدد "12" مراقبا وعدد "32" مسجلا.

وفى مجال تحديث بيانات المحكوم عليهم المضبوطين على جهاز الحاسب الآلى، تم تحرير "817 " استمارة تحديث بيانات منهم "304" استمارات فى أحكام الحبس المستأنفة.