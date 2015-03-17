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ضبط عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالشيخ زايد

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ضبط عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالشيخ زايد ضبط عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالشيخ زايد
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط كل من "نادر. م" 20 سنة، و"تامر. ع" 27 سنة، عاطلان، ومقيمان بمحافظة الشرقية، وذلك لاتهامهما بالترويج للمواد المخدرة، بدائرة قسم أكتوبر وزايد.

تعود تفاصيل الواقعة حينما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفيد بترويج شخصين للمواد المخدرة بدائرة أكتوبر وزايد، وبتكثيف التحريات توصلت الأجهزة الأمنية لهوية المتهمين.

ونشرت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة لضبط المتهمين، وتمكنت من الإيقاع بهما أثناء استقلالهما سيارة ملاكى ماركة "شيفروليه لانوس"، وبحوزتهما كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر، ومبلغ مالى، وهاتفين محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة، بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والهاتفان والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة، وحُرِّرَ محضر بالواقعة، وأحيلا للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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