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ضبط ممثلة مغمورة وأخرى مغربية لممارستهما الدعارة داخل فندق بالدقى

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ضبط ممثلة مغمورة وأخرى مغربية لممارستهما الدعارة داخل فندق بالدقى ضبط ممثلة مغمورة وأخرى مغربية لممارستهما الدعارة داخل فندق بالدقى
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الآداب العامة، برئاسة اللواء مجدى موسى، من القبض على ممثلة شابة مغمورة وصديقتها مغربية أثناء ممارستهما الجنس مع راغبى متعة داخل فندق شهير بالدقى مقابل 500 دولار للفتاة الواحدة، وذلك عن طريق إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى.

كانت وردت معلومات للعقيد تامر سمير رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة، تفيد قيام ممثلة شابة بإنشاء وصديقتها مغربية الجنسية لممارسة الجنس الحرام مع راغبى المتعة داخل فندق شهير بالدقى.

تم إعداد الأكمنة لهما داخل الفندق، حيث تمكن العقيد شريف إلهامى والعقيد أيمن بيومى والعقيد أحمد صلاح والعقيد عمر بدر الدين والعقيد سيد عبد الغفار وسيد السماحى من ضبط "شيما.ع" ممثلة، و"سمية. ن" مغربية الجنسية بتهمة ممارسة الدعارة، وتم التحفظ على 2000 جنيه وأوقية ذكرية وملابس داخلية وخارجية وهواتف محمولة خاصة بالمتهمين.

وأمر اللواء الحسن عباس مدير النشاط الخارجة بتحرير محضر بالواقعة وإرسال المتهمين للنيابة.

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مصر 365

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