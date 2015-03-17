ضبط كمية كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية داخل شركة بطنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط كمية كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية داخل شركة مستلزمات طبية بطنطا قبل بيعها للجمهور.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، بقيام "ا.م.ا" 39سنة صاحب شركة مستلزمات طبية بشارع لقمان الحكيم ثان طنطا مقيم شارع السلامونى أول طنطا، بتجميع كمية كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية وعرضها للبيع للجمهور رغم علمه بفسادها.

وبعرض المعلومات على العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، قرر إعداد حملة مكبرة لضبط تلك الكميات، وعقب تقنين الإجراءات قام ضباط الإدارة باستهداف الشركة المشار إليها، وتبين تواجد المذكور، وتم ضبط (1022) جهاز تنفس منتهى الصلاحية معروض للبيع، (107) كانولات خاصة بالأطفال منتهية الصلاحية معروضة للبيع، و(150) قسطرة بول منتهية الصلاحية معروضة للبيع، و(7) أربطة جبس منتهية الصلاحية معروضة للبيع، بإجمالى (1349) عبوة مستلزمات طبية، وبسؤال المتهم اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، تحرر عن ذلك المحضر 7053 جنح قسم شرطه ثان طنطا، وباشرت النيابة التحقيقات.