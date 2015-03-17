القبض على راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 8 عملات أثرية إلى السعودية

أحبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، برئاسة العميد أيمن عبد الفتاح، محاولة راكب مصرى تهريب عدد من العملات الأثرية التى تعود لأسرة محمد على باشا، إلى السعودية، وتمت مصادرة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأفاد مصدر بالمطار، بأن الخدمة المعينة على أجهزة كشف الحقائب اشتبهت فى أجسام معتمة داخل حقائب أحد الركاب، وبتفتيشها عثر بداخلها على 8 عملات قديمة يشتبه فى أثريتها، وتم استدعاء لجنة من الخبراء والتى أكدت أثريتها حيث تعود لأسرة محمد على، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المعنية بالواقعة.