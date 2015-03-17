تأجيل محاكمة صيدلانية بالغربية متهمة بالنصب على المواطنين لــ31 مارس

قررت محكمة جنح ثان طنطا، تأجيل محاكمة "منى.ح.ع" 36 سنة صيدلانية، والمتهمة بالاستيلاء على مبلغ 50 مليون جنيه من أكثر من 80 شخصا بمدينة طنطا بحجة توظيفها فى مجال الأدوية والاستيلاء على أموالهم، وذلك لجلسة 31 مارس لضم المستندات.

ترجع الواقعة بقيام "ه.أ.ا" 43سنة مذيعة بالإذاعة والتليفزيون، بتحرير محضر رقم 11077 جنح قسم ثان طنطا 2014 والمقيدة برقم 59 جنح اقتصادية ثان طنطا 2014 ، حيث اتهمت فيه "منى. ح. ع" 36سنة صيدلانية ووالدها وشقيقها "حاتم. ح. ع" مقيمين بشارع حسن رضوان بالحصول على مبلغ 630 ألف جنيه بزعم تشغيلهم فى شركة أدوية بربح شهرى، ولم ينفذوا وعدهم، كما تقدم "خالد. ز .م" 30سنة بكالوريوس صيدلة مقيم شارع حسن رضوان ببلاغ وآخرين اتهموا فيها المتهمة بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بقصد تشغيلها فى الأدوية مقابل أرباح شهرية، فأصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار المتهمة.

وكانت معلومات وردت للعقيد أحمد مبروك رئيس مباحث الأموال العامة بالغربية بتواجد المتهمة بإحدى الشقق بالقاهرة، وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة، حيث تم ضبط المتهمة واقتيادها لقسم ثان طنطا، وتحرر المحضر 39 أحوال قسم ثان طنطا، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 4أيام على ذمة التحقيقات ، وإحالتها لمحكمة جنح ثان طنطا .