بالفيديو- سي إم بانك يتدرب على الفنون القتالية بعد استقالته من ' WWE '

بدأ نجم المصارعة الحرة "WWE" السابق سي إم بانك تدريباته بشكل مكثف استعدادا لخوض أولى مباراياته في اتحاد "UFC" للفنون القتالية.

وأجرى المذيع لانس ألان لقاء مع "بانك" في كواليس تدريباته في مدينة ميلواكي بولاية ويكسونسن الأمريكية، وسأله عن وجود احتمالية لعودته إلى شركة "WWE" من جديد، ليرد عليه بالنفي بشكل قاطع، وأشار أنه لن يعود لممارسة المصارعة الاحترافية.

وأكد سي إم بانك أنه كان يرغب منذ فترة طويلة بالانضمام إلى "UFC"، وأضاف بأن التدريبات التي يتلقاها حاليا صعبة، ويخضع لها لمدة 8 أيام متواصلة.

واعترف بانك بأن الجميع ينظر إليه بداخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم" بأنه مازال مستجد في اللعبة، ولكنهم يكنون له التقدير بسبب شهرته الماضية في "WWE".

وأضاف المصارع الملقب بـ "الأفضل في العالم" أن لا يهتم باستنكار بعض رفاقه عبر Twitter لتعاقد "UFC" مع مصارع محترف مثله لسبب بسيط، وهو أنه لا يستجيب لأي أحد عبر موقع التغريدات القصيرة.

فيما قال دوك روفوس مدرب سي إم بانك أنه يؤمن بموهبته وبقدرته على إثبات نفسه بداخل "UFC"، وبرر هذا بمقولة العبقري ومؤسس شركة "أبل" للإليكترونيات ستيف جوبز: "المجانين قادرون دائمل على إنجاز كل ما هو مجنون".

وشدد سي إم بانك في اللقاء أنه يضمن أن يحقق رواجا بداخل "UFC" لسببين، أولهما لشعبيته الجارفة، وهو ما سيجلب إقبالا على شراء التذاكر من أجل مشاهدته، وثانيا لتدريباته المكثفة التي يجريها حاليا لمدة 6 أو 8 أشهر، ليصبح من بعدها مقاتلا محترفا.

وكان سي إم بانك انسحب من شركة "المصارعة العالمية الترفيهية" أو "WWE" بشكل مفاجئ بعد مشاركته في مهرجان"رويال رامبل" في يناير 2014، ليقرر من بعدها عدم عودته إليها بصورة نهائية.

وتجدر الإشارة أن سي إم بانك من أكثر المصارعين في العصر الحديث المحتفظين ببطولة الـ "WWE" لأطول فترة، حيث ظل بحوزته لمدة 434 يوما، ليحتل بذلك المركز السادس من بعد هالك هوجان، وبرونو سامارتينو، وبوب باكلاند، وبيدرو موراليس.