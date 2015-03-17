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بيكنباور: سامي خضيرة عديم الفاعلية

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بيكنباور: سامي خضيرة عديم الفاعلية بيكنباور: سامي خضيرة عديم الفاعلية

صرح القيصر الألماني فرانز بيكنباور أن اللاعب سامي خضيرة يعتبر عديم الفاعلية حاليا ويعاني من تدني المستوى، ناصحا الفرق التي ترغب في التعاقد معه بالعدول عن الفكرة.

بيكنباور والذي يعتبر الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ، أكد أن خضيرة لن يفيد أي فريق في الوقت الحالي نظرا لابتعاده عن المشاركة في المباريات فترة طويلة.

في تصريحات نشرها موقع "سبورت 1"، تحدث بطل كأس العالم السابق لاعبا ومدربا مع ألمانيا قائلا:"حاليا، خضيرة لن يفيد أحدا، فهو يفتقد لكل شيء".

وأضاف"كل ما يستطيع فعله في الوقت الراهن هو الركض فقط..وبخلاف ذلك، هو عديم الفاعلية".

وكان نادي شالكه الألماني قد أبدى رغبته في التعاقد مع لاعب ريال مدريد، والذي ينتهي عقده مع النادي الملكي الصيف المقبل.

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