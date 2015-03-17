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لقب جمهور أرسنال للاعبه ' لورد بندنر ' أصبح حقيقة

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لقب جمهور أرسنال للاعبه ' لورد بندنر ' أصبح حقيقة لقب جمهور أرسنال للاعبه ' لورد بندنر ' أصبح حقيقة

نال اللاعب نيكلاس بندنر لقب "لورد" رسميا بعد شراء مجلة دنماركية قطعة أرض في اسكتلاندا بإسمه، ليتحول اللقب الذي أطلقه جمهور أرسنال عليه "لورد بندنر" إلى حقيقة.

قطعة الأرض في ضاحية جلينكوي وود تم شرائها من قبل مجلة "سي أوج هور" الدنماركية، سجلت بإسم مهاجم فولفسبورج الحالي، ليطلق عليه رسميا لقب "لورد جلينكوي".

وكان المهاجم صاحب الـ27 عاما قد لقب من قبل جمهور أرسنال بـ"لورد بندنر" أثناء وجوده مع الفريق الإنجليزي منذ عام 2005.

وسجل المهاجم الدولي الدنماركي 71 هدفا في 281 مباراة مع الأندية التي لعب لها حتى الآن، أرسنال، بيرمينجام سيتي، سندرلاند، يوفنتوس وفولفسبورج.

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