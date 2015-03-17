سيميوني لجمهور أتليتكو: لا أريد دقيقة صمت طوال المباراة

طلب دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد من جمهور فريقه ألا يتوقفوا عن مؤازرة اللاعبين طوال 90 دقيقة، وذلك في مباراة مساء الثلاثاء أمام باير ليفركوزن الألماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

سيميوني والذي يحتاج فريقه للفوز بفارق هدفين حتى يتأهل بعد خسارته ذهابا 1-0، أكد أن الجمهور هو الحافز الرئيسي لأتليتكو من أجل تخطي النادي الألماني.

تحدث المدرب الأرجنتيني عشية المباراة في المؤتمر الصحفي قائلا:"أتمنى ألا يتوقف الهتاف في ملعب فيسينتي كالديرون، فهو الذي يدفعنا لتحقيق الكثير من الأشياء".

وأضاف"لا أنتظر شيئا آخر، أتمنى ألا توجد دقيقة صمت واحدة في الملعب".

وفيما يخص لاعب الفريق كوكي والذي يستعد للمشاركة بعدما غاب عن مباراة الذهاب، تابع سيميوني"من الناحية الكروية إنه واحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم".

وأضاف"يمكنه شغل أي مركز..وعندما يكون في أفضل حالاته، فإنه يجعل اللعب أكثر ديناميكية بسبب سرعته في التصرف بالكرة".

وكان أتليتكو قد تعادل سلبيا في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري أمام مضيفه إسبانيول في الجولة 27، وتراجع للمركز الرابع في جدول الترتيب بفارق نقطة عن فالنسيا صاحب المركز الثالث.