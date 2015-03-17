بالفيديو - إبراهيموفيتش يعتذر للفرنسيين بعد سبه ' البلد القذرة '

نشر نادي باريس سان جيرمان تسجيلا مصورا للاعبه زلاتان إبراهيموفيتش وهو يعتذر للفرنسيين بعد الكلمات التي صدرت منه عقب مباراة الفريق أمام بوردو والتي خسرها 3-2.

وكان المهاجم السويدي قد سب فرنسا وحكم المباراة قائلا:"خلال 15 عام في مسيرتي لم أرى مثل هذا الحكم في هذه الدولة القذرة.. فرنسا لا تستحق نادي باريس سان جيرمان".

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وقال إبرا في الفيديو الذي تم تصويره في ملعب "بارك دي برنس" معقل الفريق الفرنسي:"بداية لم أكن أتحدث عن الفرنسيين. كنت أشعر بالغضب الشديد. إذا ما كان أسيء فهم تصريحاتي فأنا اعتذر بكل صدق..أنا رجل شريف، وأعي ما أفعل، أعتذر مجددا".

وأضاف"عندما أرى كيف استخدموا تصريحاتي وأساءوا فهمها، فأنا أعتقد أن الفرنسيين أذكياء بالشكل الكافي لفهم الموقف.. في كل حال، ولكل من شعر بالإهانة، أعتذر لكم".

وأتم"احترم الناس التي تحترمني..جميع الأيام التي قضيتها خلال فترة احترافي بباريس سان جيرمان رائعة. لست نادما على شيء.. ولن يغير أحد رأيي..منذ أول يوم وصلت فيه إلى باريس وأنا أعيش فقط أوقاتا جيدة".

وسيتعين على إبرا المثول أمام لجنة الانضباط برابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الخميس المقبل بعد واقعة التعدي اللفظي على حكم المباراة.

وكان الدولي السويدي قد اعتذر بعد ساعة واحدة فقط من الواقعة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).