بلليجريني: ندرة المواهب الإنجليزية تجعل لاعب مثل ستيرلينج = 139 مليون يورو

صرح مانويل بلليجريني مدرب مانشستر سيتي أن فريقه عليه أن يدفع 139 مليون يورو لنادي ليفربول إذا أراد انتداب لاعبا مثل رحيم ستيرلينج.

بلليجريني والذي يستعد لمواجهة برشلونة مساء الأربعاء في مباراة العودة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، شدد على ندرة اللاعبين الإنجليز المتميزين في الدوري الإنجليزي، الأمر الذي يؤدي إلى تمسك الأندية بهم وبالتالي صعوبة انتقالهم لفريق أخر إلا بمبلغ خيالي.

في تصريحاته لصحيفة (دايلي ميل) الإنجليزية قال المدرب التشيلي:"من المهم أن يوجد لاعبين إنجليز أكفاء، ولكن هل تستطيع الحصول عليهم؟..أنت تتحدث عن محاولة جلب لاعبين أنديتهم لا تريد بيعهم".

وأضاف"فلنقل إنك تريد لاعبا مثل لوك شو، هل يعقل أن تدفع 49 مليون يورو من أجل انتداب مدافعا؟"

وأردف"هل من الممكن أن تحصل على رحيم ستيرلينج؟ ربما، ولكن عليك أن تذهب لليفربول بـ139 مليون يورو إذا استطعت..إذا أردت لاعبا إنجليزيا في المركز الذي يلعب به ديفيد سيلفا، من يوجد؟ ربما واين روني، ولكن من غيره".

وكان اللاعب الإيفواري وليفريد بوني هو أخر الانتدابات التي قام بها فريق مانشستر سيتي، وذلك مقابل 25 مليون جنيه إسترليني من نادي سوانزي سيتي.