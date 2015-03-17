' بوفون لم يعد كما كان في الماضي ودورتموند سيفوز 3-1 '

صرح يورجن كوهلر لاعب بروسيا دورتموند السابق أن حارس يوفنتوس جيانلويجي بوفون لم يعد ذلك الحارس صاحب التصديات غير العادية، وأن الفريق الألماني سيفوز على البيانكونيري 3-1.

كوهلر والذي لعب ليوفنتوس ثم دورتموند في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، يثق بقدرة الأخير على التأهل لدور الـ8 من دوري أبطال أوروبا.

ويحل يوفنتوس ضيفا على دورتموند مساء الأربعاء في مباراة العودة من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز البيانكونيري 2-1.

تحدث الدولي الألماني السابق لصحيفة (بيلد) الألمانية قائلا:"أثق في تأهل دورتموند لربع النهائي..قد يكون يوفنتوس متصدرا للدوري الإيطالي، ولكنه يمتلك العديد من نقاط الضعف".

وأضاف"بوفون في السابق كان حارسا غير عاديا، ولكن لم يعد كذلك الآن..لقد ارتكب العديد من الأخطاء في الأونة الأخيرة، ودفاع يوفنتوس قابل للاختراق".

وأردف"نتيجة مباراة الذهاب خطيرة على يوفنتوس، دورتموند قادر على معاقبتهم..لاعبون مثل ماركو رويس وبيير أوبامييانج قادرون على التسجيل من لا شيء..توقعي؟ أعتقد أن دورتموند سيفوز 3-1".

وكان كوهلر أحد المتوجين بدوري الأبطال عام 1997 مع دورتموند على حساب يوفنتوس في المباراة النهائية التي انتهت 3-1 للفريق الألماني.