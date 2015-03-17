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رفض دعوى ضد وزير الداخلية السابق لعدم تنفيذه حكم قضائي

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رفض دعوى ضد وزير الداخلية السابق لعدم تنفيذه حكم قضائي رفض دعوى ضد وزير الداخلية السابق لعدم تنفيذه حكم قضائي

اللواء محمد إبراهيم – وزير الداخلية

قررت محكمة جنح أول مدينة نصر برئاسة المستشار سامر ذو الفقار برفض الدعوى المدنية والجنائيىة والمقامة من أحد ضباط الشرطة ضد وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري لصالح أحد الضباط.
> وكان ضابط شرطة قد أقام دعوى قضائية 52046 لسنة 2014 أمام محكمة جنح مدينة نصر يطالب فيها بحبس وعزل وزير الداخلية بصفته لعدم تنفيذه حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري بصرف جميع حقوقه المالية.

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