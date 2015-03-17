محافظ المنوفية يقرر غلق مستودع بوتاجاز نهائيا لعدم الانضباط فى العمل

التقى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، مواطنى المحافظة فى لقاء أسبوعى، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، حيث استمع إلى الشكاوى وقام بفحصها، وأصدر قرارات فورية بشأن بعض منها وإحالة أخرى إلى الدراسة لفحص وإصدار القرارات المناسبة وفقا للوائح والقوانين.

وخلال اللقاء أصدر المحافظ المنوفية قراراً بإغلاق مستودع بوتاجاز نهائيا وسحب رخصته، مؤكدا أن قرار الغلق جاء نتيجة تحرير 3 محاضر تموينية فى شهر واحد، بالإضافة إلى عدم الانضباط فى العمل مما يؤثر سلبا على احتياجات المواطنين وعدالة التوزيع.

وأعلن المحافظ أنه سيتم توزيع حصة المستودع من أمام هذا المستودع تسهيلا على أهالى القرية فى الحصول على أنبوبة البوتاجاز.

ووافق محافظ المنوفية على ترخيص كشك لمواطن من قرية ميت القاصد بمركز قويسنا لمساعدته على إعالة أسرته المكونة من 6 أطفال، كما أمر بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال التطهير لمجرى مياه نهر النيل من ورد النيل بقرية كفر العشرى بناء على طلب شيخ الصيادين وعدد من أهالى القرية .

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم التواصل مع رجال الأعمال للعمل على توفير عدد من فرص العمل بالمنطقة الصناعية بقويسنا، والمنطقة الصناعية والسادات، من أجل مساعدة المواطنين فى مواجهة أعباء الحياة اليومية، كما أكد أنه سيتم دراسة مشكلة أصحاب عقارات حوض الجزيرة خلف نادى الجمهورية والذى يضم أكثر من 4000 آلاف أسرة و2000 محل تجارى، وإخطار كافة الجهات المختصة لحل مشكلة المواطنين.