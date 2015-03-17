احتجاز سيدة للاشتباه بإصابتها بأنفلونزا الطيور فى كفر الشيخ

احتجز مستشفى الحميات بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، "رضا .ا.م" 43 سنة من قرية الجدية التابعة لمركز الحامول، لإصابتها بالاشتباه بمرض أنفلونزا الطيور، حيث تم سحب عينة وإرسالها لمعامل وزارة الصحة بالقاهرة.

وأكد الدكتور سالم فيوض مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، فى تصريحات له اليوم، أنه تم احتجاز "رضا. ا" 43 عامًا من قرية الجدية بمركز الحامول بمستشفى الحميات، لإصابتها باشتباه بمرض أنفلونزا الطيور، مضيفًا تم مسح القرية بالكامل من خلال حملة الطب البيطرى ورش شوارع القرية بالمطهرات، وتنظيفها بمشاركة مجلس مدينة الحامول.