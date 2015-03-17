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محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية

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محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية
أكد محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، ضرورة الإسراع فى إنهاء مشروعات الخطة الاستثمارية، بحيث تحقق استفادة كاملة من كافة الاعتمادات المدرجة بالخطة، وعدم ضياع أى مبالغ منها دون تنفيذ، حتى يعود بالنفع على المواطن .

وقرر محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، حصر المشروعات بطيئة التنفيذ والمدرجة بالخطة، ودراسة إعادة تحويلها إلى مشروعات ملحة وعاجلة للرصف والنظافة وتنفيذها للاستفادة من تلك الاعتمادات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2014 - 2015.

كما تمت مناقشة المبالغ المخصصة لأعمال رد الشىء لأصله الموجودة بالطرق وجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، حيث وجه المحافظ إمكانية الاستفادة منها فى مشروعات الرصف العاجلة والملحة، وطلب من سكرتير عام المحافظة عقد اجتماع قريبًا يضم رئيس شركة الكهرباء والغاز لبحث بعض المشروعات والموقف التنفيذى لها.

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