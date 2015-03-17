طوابير طويلة للسيارات أمام محطات الوقود تعطل الحركة المرورية بالمنيا

ارتبكت الحركة المرورية على الطريق الزراعى مصر – أسوان، بسبب تكدس السيارات أمام محطات الوقود، بمحافظة المنيا ما دفع كثير من السيارات لتغيير مسارها.

فى البداية يقول زكريا إبراهيم سائق، لـ"اليوم السابع"، إن السولار يختفى من محطات الوقود، وعندما تقوم إحدى المحطات بتوزيع سولار تتكدس السيارات وتحدث مشاجرات بين السائقين على أسبقية الحصول على السولار.

فيما أضاف إبراهيم على سائق، ننتظر فترات طويلة داخل محطة البنزين فى انتظار سيارات التفريغ داخل المحطات والتى قد تأتى فى ساعات متأخرة من الليل أو الساعات الأولى من النهار.

وطالب السائقين محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة بالتدخل لإيجاد حل لأزمة الوقود فى المنيا، والذى تسبب فى رفع أجرة نقل البضائع.