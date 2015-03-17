أخبار عاجلة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

طوابير طويلة للسيارات أمام محطات الوقود تعطل الحركة المرورية بالمنيا

Google+ Print
طوابير طويلة للسيارات أمام محطات الوقود تعطل الحركة المرورية بالمنيا طوابير طويلة للسيارات أمام محطات الوقود تعطل الحركة المرورية بالمنيا
ارتبكت الحركة المرورية على الطريق الزراعى – أسوان، بسبب تكدس السيارات أمام محطات الوقود، بمحافظة المنيا ما دفع كثير من السيارات لتغيير مسارها.

فى البداية يقول زكريا إبراهيم سائق، لـ"اليوم السابع"، إن السولار يختفى من محطات الوقود، وعندما تقوم إحدى المحطات بتوزيع سولار تتكدس السيارات وتحدث مشاجرات بين السائقين على أسبقية الحصول على السولار.

فيما أضاف إبراهيم على سائق، ننتظر فترات طويلة داخل محطة البنزين فى انتظار سيارات التفريغ داخل المحطات والتى قد تأتى فى ساعات متأخرة من الليل أو الساعات الأولى من النهار.

وطالب السائقين محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة بالتدخل لإيجاد حل لأزمة الوقود فى المنيا، والذى تسبب فى رفع أجرة نقل البضائع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة