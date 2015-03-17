محافظ السويس يلتقى رئيس هيئة تخطيط إقليم القناة لتطوير منظومة المعلومات

التقى اللواء العربى السروى، محافظ السويس، ظهر اليوم بالديوان العام، سامى الفقى، رئيس هيئة تخطيط إقليم قناة السويس، وسامى عبد العزيز، وكيل وزارة التخطيط، ومحسن عزت، مسئول مركز المعلومات بوزارة التخطيط.

ويأتى الاجتماع لبحث منظومة تطوير مبنى المحافظة، وتحديث بيانات وتطوير مركز المعلومات، وناقش الاجتماع، استكمال عدد من المشروعات التى تتم على أرض السويس خلال الخطة الاستثمارية الحالية.

وعقد المحافظ اجتماعًا ظهر اليوم لمناقشة استكمال توصيل المرافق لمجمع أبو عارف بحى الجناين، ووَجَّهَ المهندس حسن زعرب، ممثل شركة الكهرباء، بتوصيل التيار، واستكمال باقى الإجراءات اللازمة، وتقديم دراسة لكيفية تشغيله تمهيدًا لافتتاحه.