محافظ السويس يتفقد أعمال إنشاءات كوبرى الباسل ومصرف يوسف السباعى

تفقد اللواء العربى السروى محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، أعمال الإنشاءات فى كوبرى الباسل أعلى ترعة السويس، والذى يقام بطول 22 مترا، وبتكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه، مطالبًا الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من اللمسات النهائية لرصف الكوبرى.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاءات مصرف يوسف السباعى بمنطقة الجناين، والذى سيقضى على تجمعات المياه والصرف الزراعى بقرى شباب الخريجين والجناين على جانبى طريق السويس – الإسماعيلية.

ورافق اللواء العربى السروى فى الجولة، المهندس إبراهيم حسن رئيس حى الجناين، والمهندس حسن الزناتى مدير هندسة الرى بمحافظة السويس، والمهندسة منى السويفى مدير عام الطرق، والمهندس يسرى قطب مدير عام مشروعات الرى.