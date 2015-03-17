محافظ كفر الشيخ يلتقى وفدا سعوديا لبحث الاستثمار فى الاستزراع السمكى

التقى الدكتور مهندس أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ بمكتبه اليوم الثلاثاء، وفد استثمارى سعودى لبحث إمكانية إقامة عدة مشروعات فى الاستزراع السمكى والإنتاج الداجنى بالمحافظة، حيث تم استعراض عدة مشروعات فى هذا المجال.

وأبدى الوفد إعجابه الشديد بنوعية وحجم أوجه الاستثمار بالمحافظة، حيث إنها من المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمارات لموقعها الاستراتيجى الهام والمميز والتى يتوافر بها المناخ الجيد والملائم لكافة المشاريع.

وأكد الوفد خلال اللقاء أن محافظة كفر الشيخ تتمتع بموقعها المميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما أن بها العمالة المدربة طبقاً لسوق العمل، مما يجعلها أرض خصبة للاستثمار.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يقدم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين لخلق بيئة استثمارية يمكن من خلالها الحد من البطالة وتشغيل الشباب والمساهمة فى الدخل القومى.