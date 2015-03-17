افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 46 بثقافة أسيوط

أفتتح اللواء السيد سعيد سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط يرافقه الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتورة فوزية أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي وعبد العال زهران مدير عام ثقافة أسيوط “معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 46″ والذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب بقاعة المعارض بقصر ثقافة أسيوط لمدة أسبوعين تمتد فى الفترة من 16 وحتى 30 مارس 2015م.

وبدأ الافتتاح بعرض لفرق الالات الشعبية والتنورة و تفقد أقسام معرض الكتاب ثم مشاهدة عرض الفرقة القومية المسرحية “ديوان البقر” تأليف أبو العلا السلاموني وإخراج عادل بركات .

ويقدم المعرض مجموعة ضخمة من الكتب الأجنبية والعربية وأحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب والهيئة المصرية في شتى فروع المعرفة ”ديانات، ومعارف عامة، آداب” تاريخ بالإضافة إلى الكتب العلمية وكتب الأطفال بأسعار مدعمة كما يقدم المعرض تخفيضات على أسعار الكتب والمطبوعات والتى تصل إلى 20% ويحتوي المعرض على أكثر من 20 ألف كتاب ويفتح أبوابه للجمهور طوال اليوم .

وأكد اللواء السيد سعيد خلال الافتتاح ن المعرض الدولى للكتاب هو بمثابة عرس ثقافي وأدبي وفني تشهده المحافظة لما له من دور كبير فى زيادة الوعى الثقافي لأبناء أسيوط مشيداً بأهمية تنظيم تلك المعارض التى جعلت الكتاب في متناول الجميع وبأسعار مخفضة منوهاً إلى دعم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وجميع قيادات المحافظة للحركة الثقافية والفنية والادبية لما لها من دور فى صقل مواهب وإبداعات الشباب وتشكيل عقولهم .

ومن جانبه أعرب الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عن سعادته لإفتتاح هذا الحدث الهام على أرض محافظة أسيوط وسط مثقفيها وفنانيها فى مختلف المجالات مشيراً إلى أهمية المعرض والبرنامج الادبي والفني الذى يقام على هامش المعرض من خلال سلسلة الندوات الثقافية والفنية والاقتصادية والأمسيات الشعرية والقصصية وورش فنية لرسوم الاطفال لذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى عروض فنية لفرق الفرع وعروض مسرحية بقصر ثقافة أسيوط والمواقع الثقافية والعروض الفنية للطفل بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.