مصرع عاملين وإصابة آخر في انهيار مخلفات تطهير مجري السيل بالسويس

لقي عاملان مصرعهما وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، خلال قيامهم بالحفر لتهميد مخر لمياة السيل، بالمنطقة الجبلية المتاخمة لطريق السويس – السخنة، تم نقل المتوفيين للمشرحة والمصاب لمستشفى السويس العام لتلقى العلاج.

كان اللواء علي ماهر حكمدار السويس نائب مدير الأمن، قد تلقىإ خطارًا، يفيد بمصرع عاملين أثناء أعمال الحفر، تبين أن 3 من عمال تابعين لإحدي شركات البترول كانوا يقومون باعمال حفر لتطهير منطقة مخر للسي، برفع المخلفات والرمال والحجارة من ممر المعد لسريان مياة الامطار، وأثناء ذلك انهال عليهم كوم من المخلفات والتراب فلقوا مصرعهم، بينما أصيب عامل ثالث.