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استشارى نفسى: إذاعة فعاليات المؤتمر الاقتصادى رفعت معدل التفاؤل للمصريين

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استشارى نفسى: إذاعة فعاليات المؤتمر الاقتصادى رفعت معدل التفاؤل للمصريين استشارى نفسى: إذاعة فعاليات المؤتمر الاقتصادى رفعت معدل التفاؤل للمصريين
خلال ثلاثة أيام متتالية، كانت تذاع جلسات وفعاليات المؤتمر الاقتصادى فى ، على جميع القنوات التليفزيونية، وهذا الأمر أثر بشكل كبير فى نفوس المصريين، كما جعلهم يتابعون جلسات وفعاليات المؤتمر باهتمام بالغ وشغف ملحوظ.

أثار المؤتمر الاقتصادى على نفسية المصريين:


>وفى هذا السياق يؤكد الدكتور أحمد هارون مستشار العلاج النفسى، وعضو الجمعية العالمية للصحة النفسية، على أن المصريين خلال السنوات الماضية فقدوا الثقة فى كل النشاطات أو المؤتمرات، ولكن هذا المؤتمر الاقتصادى يشكل اختلافا فى نفوس المصريين، لأنه بث روح الأمل داخلهم، ومنحهم شحنة إيجابية من واقع ملموس أمامهم بمنتهى الشفافية.

ويوضح مستشار العلاج النفسى، أثر المؤتمر الاقتصادى على نفوس المصريين فى عدة نقاط وهى:

1- اهتمام المصريين بمتابعة جلسات المؤتمر، تدل على مدى ثقتهم الكاملة فى التغيير للأفضل.
>2- شغف المصريين فى المتابعة وفرحتهم بكل إنجاز يحققه المؤتمر، يرجع إلى رفع معدل ثقتهم فى حكومتهم ورغبتهم فى دعمها.
>3- ارتفاع معامل التفاؤل لدى المصريين، فى كل لحظة من متابعة فعاليات المؤتمر وتوالى جلساته.
>4- مشاركة المستثمرين المصريين بإيجابية عالية فى المؤتمر، كانت دليلاً على إيجابية التغيير.
>5- وضع مصر فى نظرة أكثر شفافية أمام العالم، فلا إنكار لسوء الحالة الاقتصادية ولا مبالغة فى قمة التوقعات المرجوة، إنما هى الوسطية فى العرض والطموح فى الطلب.

ويؤكد د. هارون، أن تكرار تلك المؤتمرات العالمية سواء داخل مصر أو خارجها سيعزز من بث روح الأمل لدى جموع الشعب، ورفع معدل التفاؤل لديهم.

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