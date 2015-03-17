محافظ المنيا يفتتح عددًا من المشروعات بتكلفة 932 مليون جنيه بمناسبة العيد القومي

تحتفل محافظة المنيا غداً الأربعاء 18 مارس بعيدها الوطني وسيقوم المحافظ بوضع أكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهيد، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وسوف يفتتح اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا عدداً من المشاريع جاهزة لبدء العمل فيها على مستوى المحافظة بتكلفة قدرها 932 مليونا و908 ألف جنيه.

وستشمل المشروعات 21 مدرسة و19 مركز شباب و18 مسجدا و10 معاهد أزهرية و4 محطات مياه وإحلال وتجديد مركز لخدمة العملاء ودار للمسنين، و4 مراكز خدمة، و4 مستشفيات، وكوبري بني مزار الذي تصل تكلفته أكثر من 335 مليون جنيه، ومطحنين و3 وحدات محلية و4 مشروعات زراعية و8 شركات ومصانع بالمنطقة الصناعية بإجمالي تكلفة تبلغ 314 مليون جنيه.