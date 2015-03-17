أخبار عاجلة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السفير المصري في موسكو: كل الطرق ممهدة لتصبح مصر المقصد السياحي الأول للروس

Google+ Print
السفير المصري في موسكو: كل الطرق ممهدة لتصبح مصر المقصد السياحي الأول للروس السفير المصري في موسكو: كل الطرق ممهدة لتصبح مصر المقصد السياحي الأول للروس

الدكتور محمد البدري سفير في روسيا

خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور محمد البدري سفير مصر في روسيا للمشغلين السياحيين الروس والوفد السياحي المصري برئاسة سامي محمود رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي والمشارك في معرض الإنتور الدولي للسياحة بموسكو.

وأكد السفير المصري على أن مصر تستعد لكي تصبح المقصد السياحي الأول للروس هذا العام، مشدداً على أن الأزمة الاقتصادية الروسية والإجراءات التي تتخذها مصر تساعد بشدة على تنفيذ هذا الهدف الطموح، موضحاً أن السياحة الروسية لمصر عام 2014 بلغت ثلاثة ملايين ومائة سبعة وستين ألفاً، أي بزيادة تقدر بقرابة 25% عن عام 2013، مشيراً إلى أن نجاح مؤتمر شرم الشيخ للتنمية الاقتصادية عكس بشكل واضح عدداً من الحقائق وهي الثقة الدولية في مصر وأمنها والاستعداد الدولي للاستثمار في مصر في كل المجالات، مشيراً إلى أن الحالة الأمنية مطمئنة للغاية في مصر، وأن مصر تعد أكثر تنافسية من غيرها من الأسواق بما يؤكد فرصة أن تصبح المقصد السياحي الأول للسائح الروسي، وأكد على أنه تم الاتفاق على خطة تسويقية مع رئيس هيئة تنشيط السياحة للوصول إلى هذا الهدف والتي تتضمن تكثيف عملية التسويق السياحي في روسيا للتعريف بالمنتج السياحي المصري المقارن والعديد من القوافل السياحية في عدد من الجمهوريات الروسية التي سيقودها بنفسه لاستغلال الفرص المواتية للوصول إلى هذا الهدف.

ومن جانبه قال سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة في كلمته على أن السياحة الروسية لمصر تمثل قرابة 30% من السياحة الوافدة لمصر، وأن هناك خطة للتنشيط السياحي في السوق الروسي خاصة وأن انخفاض السياحة الروسية لمصر أمر مفهوم في ظل الظروف الحالية، وأعاد التأكيد على أن السياحة ستكون قاطرة الاقتصاد المصري.

هذا وقد عبر العديد من المشغلين السياحيين الروس على ثقتهم في السوق السياحي المصري وتصميمهم على زيادة حجم السياحة الخارجية الروسية لمصر بما يعود بالنفع على الجميع، مؤكدين على أن مصر تعد بكل المعايير أفضل المقاصد السياحية المقارنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة