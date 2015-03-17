ضبط مزارع يدير مسكنه ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج، برئاسة الرائد أحمد نور الدين رئيس مباحث المركز، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وأدوات التصنيع بمنزل بمزارع دائرة المركز.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب مدير أمن سوهاج للشمال، بورود معلومات أكدت صحتها التحريات إلى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة عن قيام مزارع باستخدام منزله كورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة غير المرخصة دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعة قتالية، بإشراف العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، وقيادة الرائد أحمد نور الدين رئيس مباحث مركز شرطة جهينة، والنقيب أحمد صلاح معاون مباحث المركز، أسفرت الجهود عن ضبط "السيد ش ا" 67 عاما مزارع ومقيم جهينة الشرقية مركز جهينة وبحوزته طبنجة مجهولة الماركة والعيار وبدون أرقام و"5" فرود صناعة محلية وضبط أدوات التصنيع منها "1" شانيور و2 صفيحة منشار و1 مفتاح إنجليزى و2 جاكوش و1 صاروخ و4 مقصات حدادى و1 منجلة و11 بنطة حدادى و14 مبردا مختلفة الأحجام و4 مفكات مختلفة و2 زاوية و1 كماشة و1 كاوية و1 مفتاح شانيور و1 مفتاح منجلة صغيرة و6 مفاتيح متنوعة و3 قطع حديدية، تحرر المحضر رقم 609 إدارى مركز جهينة عن الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.