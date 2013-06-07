غدا.. وقفة احتجاجية أمام محكمة المعادى للتضامن مع الشهيد محمد طلال

أعلن مجموعة من الشباب عن التجمع والتجمهر فى التاسعة من صباح غد السبت، أمام محكمة المعادى الجزئية بعرب المعادى تضامنا مع محمد طلال طلعت عبد المجيد، طالب الثانوية الذى توفى إثر طعنه بمطواة فى قلبه من قبل 3 حاولوا سرقة "الموتوسيكل" من أمام نادى وادى دجلة بالمعادى.

وقال الطلاب الذين أعلنوا تجمعهم أثناء جلسة أحد المتهمين بالمحكمة: "لازم نتحرك بإيجابية عشان يرجع حق محمد".

كان العميد طلال طلعت عبد المجيد، والد الشهيد، قد تلقى أمس، العزاء فى ابنه، وذلك بمسجد رابعة العدوية، بحضور عدد من قيادات الجيش والشخصيات العامة، على رأسهم اللواء أركان حرب طاهر عبد الله، رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أركان حرب عماد الألفى، رئيس أركان الهيئة الهندسية، واللواء أركان حرب كامل عبد الهادى، مدير الإدارة الهندسية، واللواء مصطفى العجوز، رئيس إدارة الأشغال الهندسية، واللواء أركان حرب كمال الدين حسين، رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت بالعريش.