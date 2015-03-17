النيابة فى قضية "خلية الظواهرى": المتهمون دعاة خراب ودمار

واصل ممثل النيابة العامة تلاوة مرافعته بمحاكمة 68 متهماً بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الظواهرى"، أمام محكمة جنايات القاهرة، المتهم بها محمد ربيع الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة الإرهابى، واصفًا المتهمين بأنهم دعاة خرابٍ ودمار.

وكشف ممثل النيابة عن استعانة المتهمين من خلال عقلهم المدبر محمد ربيع الظواهرى، بالأسلحة والعتاد، بهدف ترويع الأمنين، والنيل من استقرار البلاد، مؤكدًا انهم الآن قابعين داخل الزنازين بفضل رجالٍ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، واقفين حائلًا منيعًا امام نواياهم الإرهابية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع شهر أبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.