"القضاء الإدارى" يلغى قرار محافظ القاهرة بطرح أراضى بالقطامية للمزاد

قضت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بهاء الدين زهدى وعضوية المستشارين محمد فؤاد وعبد الحكم جاد الله نائبى رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من عاطف عزمى عبد الغنى الشباسى والذى طالب فيه بإلغاء قرار محافظ القاهرة بطرح قطعة الأرض رقم " 16 ص3" بمنطقة القطامية للمزاد العلنى بجلسة كان المحافظ قد أعلن عنها.

كانت محافظة القاهرة قد طرحت أراضى بمنطقة القاطمية للمزاد العلنى، ما دفع مقيم الطعن للادعاء أمام دائرة العقود بمجلس الدولة، والتى قبلت الطعون وألغت قرار المحافظة استنادا لما قدمه محامى أصحاب الأراضى للمحكمة بقرارات تؤكد شرعية موقفهم القانونى فى الحصول على الأراضى مما أبطل جلسة المزاد التى كانت مقررة اليوم الثلاثاء.