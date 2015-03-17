31 مارس الحكم فى دعوى اتهام إيمان البحر درويش بسب وقذف موظف بالنقابة

حجزت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حازم حشاد، وسكرتارية علاء إبراهيم، اليوم الثلاثاء، قضية محاكمة نقيب المهن الموسيقية الأسبق إيمان البحر درويش، لجلسة 31 مارس للنطق بالحكم، بتهمة سب وقذف محام بالشئون القانونية بالنقابة وقت فترة توليه منصب النقيب.

وكان سيد المتولى أبو سليمان قد أقام جنحة مباشرة حملت رقم 12613 لسنة 2013 جنح الدقى، اتهم فيها الفنان إيمان البحر درويش بالتعدى عليه بالسب والقذف أثناء تأدية عمله بالنقابة من خلال النشر على صفحات إحدى الجرائد وعلى الفيس بوك.

وأضاف المتولى فى أوراق الدعوى أن المشكو فى حقه اتهمه عن طريق النشر بالاحتقار وسبه وقذفه، واتهمه بأنه "حرامى" وذلك على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.