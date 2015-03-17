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ضبط 2 طن ونصف بخور غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بطنطا

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ضبط 2 طن ونصف بخور غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بطنطا ضبط 2 طن ونصف بخور غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بطنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط 2 طن ونصف و7200عبوة بخور مصنوع من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بقرية خرسيت مركز طنطا.

كانت معلومات قد توافرت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام "م.ص.م" 40سنة مقيم شارع محمد شعبان، سيجر أول طنطا، بإنشاء مصنع بدون ترخيص بقريه خرسيت مركز طنطا مجهز بالأدوات اللازمة لتصنيع وتعبئة البخور باستخدام خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر، ما له أثر بالغ على الصحة العامة.

وبتقنيين الإجراءات قام ضباط الإدارة باستهداف المصنع، وتبين عدم تواجد المذكور، وتم التفتيش فى حضور "سعيد إبراهيم إمام جانب" 34سنة مقيم بذات الناحية، وتم ضبط (20) كرتونة بخور عيدان زنة الكرتونة ( 40 كيلوجراما ) معدة للبيع، و(8) براميل مدون عليه بيانات باللغة الأجنبية بالمخالفة للقانون الذى يلزم بكتابة البيانات باللغة العربية زنة البرميل ( 197 كيلوجراما ) بدون فواتير توضح مصدرها، و( 7200 ) عبوة بخور معدة للبيع، و ( 7200 ) عبوة فارغة معدة للتعبئة بإجمالى ( 2 طن و338كيلو، 7200 عبوة بخور ،7200 عبوة فارغة ).

وبسؤال سعيد إبراهيم إمام جانب، اعترف بملكية المضبوطات لـ "محمد صبرى محمد سليم" وأنه يزاول النشاط بدون ترخيص، تحرر المحضر 7872 جنح مركز طنطا، وتم إخطار العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصر 365

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